Alarmă a oamenilor de știință: Plumbul din telefoanele mobile, baterii și panouri solare intră în corp și ne distruge sănătatea VIDEO

Experții au atras atenția asupra faptului că industrializarea din lumea de astăzi are un impact direct negativ asupra a ceea se întâmplă în corpul uman, chiar dacă mulți dintre oameni nu cred că suntem expuși direct acestor poluanți, potrivit Independent Cercetătorii au examinat rămășițele umane dintr-un cimitir din centrul Italiei, care a fost folosit timp de 12.000 de ani. Ei au descoperit, că odată cu începerea și creșterea producției mondiale de plumb, la fel s-a mărit și rata de absorbție a plumbului la oameni.Oamenii de știință au comunicat faptul că studiul lor asupra efectelor toxice ale poluării cu metale are implicații majore asupra sănătății publice, având în vedere creșterea prognozată a producției de plumb și a altor metale, substanțe care se regăsesc în dispozitivele electronice, baterii, panouri solare și turbine eoliene.Un mare impuls al producției de plumb s-a produs în urmă cu 2.500 de ani, odată cu apariția monedelor și atingând apogeul în perioada romană. Apoi, în Evul Mediu, procesul a fost din nou în creștere.”Această documentare privind poluarea cu plumb, de-a lungul istoriei umane indică faptul că, remarcabil, o mare parte din dinamica creșterii producției de plumb este reprodusă în expunerea umană. Astfel, poluarea cu plumb la om a urmat îndeaproape ratele de creștere a producției de plumb”, a spus profesorul Yigal Erel, autorul principal al studiului, de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel.Stdiul arată că expunerea la plumbul toxic la oameni, în special la copii, are loc prin dietă, poluarea aerului și a solului. Însă, un mare pericol vine și de la ”cererea tot mai mare de metale folosite la fabricarea dispozitivelor electronice, conform Eurek Alert.