Avertisment teribil al unui om de stiinta din SUA: "Nu mai trimiteti mesaje la extraterestri, Pamantul ar putea fi cucerit"

Intr-un material al jurnalistei Rebecca Coffey, publicat in revista americana Forbes , ea se intreaba ce se va intampla, in cazul in care un astronom va reusi sa ia contact cu extraterestii. Ce ar trebui sa spuna acea persoana pentru a minimaliza pericolul pentru planeta noastra?In acest moment, astronomii si tehnicienii compun mesajele catre civilizatiile extraterestre, fara a fi supravegheati de catre diplomati sau alti oameni de stiinta, si le trimit ca niste date binare sau siruri de simboluri matematice.Pentru a vedea daca aceasta practica este una corecta, Rebecca Coffey a discutat cu antropologul John Traphagan, de la Universitatea Texas din Austin, care este si autorul a mai multor carti, precum si doua articole recente referitoare la mesajele interstelare din publicatiile "Space Policy" si American Scientist, din iulie si august 2021.Profesorul considera ca incercarile de comunicare interplanetara ar trebui sa fie considerate mesaje diplomatice si sa fie compuse si moderate cu mare atentie de o echipa etnica, culturala, formata din oameni de stiinta din domeniul social, eruditi umanisti si diplomati cu experienta.Acest lucru este esential pentru a lua legatura cu civilizatiile extraterestre avansate din punct de vedere tehnologic. Daca un asemenea mesaj nu este bine intocmit, atunci s-ar putea produce o catastrofa, iar Pamantul ar putea fi cucerit.Traphagan ofera o explicatie despre "cum vor citi mesajele pamantenilor, extraterestrii si cum le vor interpreta". "In cazul unei abordari "rele" din partea ET, civilizatiile inteligente din spatiu ar putea fi beligerante sau imperialiste".Atunci mesajele tip Golden Records (unde a fost pus si textul in limba romana: Salutari la toata lumea -N.A.), care au fost puse de omenire pe sonda spatiala Voyager a NASA, ar face Pamantul o prada usoara pentru extraterestrii. La urma urmei, inregistrarile de pe sonda, nu arata nicio dovada despre vreo tehnologie, care ne-ar permite sa ne aparam, in cazul unui atac, considera antropologul.De asemenea, in mod gresit, mesajele ofera "indicii precise despre locul unde poate fi gasit Pamantul in Calea Lactee".