Cele mai longevive 10 animale de pe Pământ: Unele fac parte din categoria ”nemuritoare” VIDEO

Cercetările oamenilor de știință făcute de-a lungul vremii au demonstrat că multe specii de animale îi întrec pe oameni, în privința longevității, potrivit LiveScience . Vă invităm să le descoperiți și să vă minunați de aceste specii deosebite de pe Terra.Vă prezentăm mai jos lista celor mai longevive 10 animale de pe Pământ, dintre care unele pot fi încadrate în categoria ”posibil nemuritoare”.10.Balena boreală - +200 de aniBalena boreală sau de Groenlanda (Balaena mysticetus) se află printre cele mai longevive mamifere din prezent. Viața acestora din zona arctică este aproape necunoscută oamenilor, însă potrivit Administrației Naționale Oceanografice și Atmosferice (NOAA) din Statele Unite, ele trăiesc peste 200 de ani.9.Peștele de stâncă - +200 de aniPeștele de stâncă (Sebastes aleutianus) este unul dintre cei mai longevivi pești, iar durata vieții sale ar fi de cel puțin 205 ani, potrivit Departamentului Fish and Wildlife din Washington, Statele Unite.Specia poate crește până la 97 de centimetri lungime, trăind în Oceanul Pacific, din California și până în Japonia.8.Midia de apă dulce - +250 de aniMidia de apă dulce (Margaritifera margaritifera) trăiește în special în râuri din Europa și America de Nord, inclusiv în Statele Unite și Canada. Cel mai vârstnic exemplar din această specie a atins 280 de ani, potrivit World Wildlife Fund.7.Rechinul de Groenlanda - +272 de aniRechinul de Groenlanda (Somniosus microcephalus) trăiește în Oceanul Arctic și în Oceanul Atlantic de Nord. El poate ajunge până la 7,3 metri, iar dieta sa include alte animale, pești și foci. Cercetătorii au estimat că ajunge cel puțin până la vârsta de 272 de ani, dar unele exemplare până la 392 de ani.6. Viermii tubulari - +300 de aniViermii tubulari (Escarpia laminata) trăiesc în Golful Mexic, lângă SUA. În mod regulat ating 200 de ani, dar unele specii ajung la peste 300 de ani. Aceștia au o rată mică de mortalitate.5. Scoicile Quahog - +500 de aniScoicile Quahog (Arctica islandica) sunt observate în Oceanul Atlantic de Nord, dar au fost văzute și pe coastele Islandei în 2006, iar una dintre ele ar fi avut vârsta de 507 ani, conform Muzeului național din Țara Galilor.4. Coralul negru - +4.000 de aniCoralii arată ca niște roci și plante colorate subacvatice, dar ele sunt de fapt alcătuite din exoschelete de nevertebrate. Se înmulțesc în continuu, ei fiind compuși din organisme identice. Exemplare de corali negri (Leiopathes sp.) au fost găsiți în largul coastelor insulelor Hawaii, fiind estimați a avea vârsta de 4.265 de ani.3. Buretele de sticlă - +10.000 de aniBuretele de sticlă este de fapt o colonie de animale, asemănătoare coralilor și pot trăi mii de ani. Această specie se găsește pe fundul oceanului și au scheletele care sunt similare cu sticla. O estimare a NOAA arăta că o specie avea 11.000 de ani.2. Meduza nemuritoare – posibil nemuritoareMeduza nemuritoare (Turritopsis dohrnii) este denumită așa deoarece are potențialul de trăi pentru totdeauna. Nativ, această specie se găsește în Marea Mediterană, ea repetând cilclul vieții de multiple ori și de aceea ea ar putea să nu moară niciodată, conform Muzeului de istorie naturală din SUA.1. Hidra – posibil nemuritoareHidra reprezintă un grup de nevertebrate mici, cu corpuri moi, care seamănă cu meduzele. Și această specie are potențialul de a trăi pentru totdeauna. Ea este formată în mare parte din celule stem, care se regenerează în continuu.