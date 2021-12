Un faimos fizician britanic trimite un avertisment lumii: ”Sfârșitul timpului este inevitabil” VIDEO

Celebrul fizician Brian Cox s-a reîntors la televiziunea BBC, cu documentarul ”Universul: Unde totul începe și se sfârșește” (Universe: Where everything begins and ends”. El trimite un avertisment omenirii, spunând că ”inevitabil va veni sfârșitul timpului”, atunci când forțele gravitaționale vor deveni foarte puternice.

Savantul britanic a arătat cum a apărut universul, explorând modul în care misiunile spațiale de ultimă oră au dezvăluit originea cosmosului, cum descoperirile i-au ajutat pe oamenii de știință să înțeleagă cum am ajuns aici și tehnologia pe care au folosit-o, pe parcurs, potrivit Express.

”Universul nostru este o enigmă, un paradox inepuizabil fără sfârșit. Există trilioane de planete și una dintre ele a creat ființe capabile să contemple această dramă cosmică, miraculos improbabilă”, a spus fizicianul.

Brian Cox a dezvăluit faptul că evenimentele din spațiu vor conduce la sfârșitul universului și fără îndoială și la sfârșitul lumii de pe Pământ. ”Ne vom uita la universul de dincolo de Pământ și vom observa spațiul și timpul, care vor deveni din ce în ce mai distorsionate.

Dar forțele gravitaționale vor ajunge atât de puternice, încât în mod inevitabil, singularitatea așteaptă sfârșitul timpului, când toate căile se vor termina”, spune fizicianul în documentarul de la BBC Two din Marea Britanie.

Să precizăm faptul că, potrivit oamenilor de știință, universul există de aproximativ 13,8 miliarde de ani, iar omenirea de numai 200.000 de ani, ceea ce înseamnă doar 0,00145% din tot timpul cosmic.

Unii astrologi susțin că aceasta este o dovadă sigură că umanitatea nu poate fi singura civilizație avansată din univers.

Pe de altă parte, Brian Cox a vorbit la postul de televiziune ITV din Marea Britanie cu Lorraine Kelly, despre posibilitatea ca unul dintre marile mistere ale universului, găurile negre să provoace sfârșitul universului.

”Există lucruri ciudate, dacă crezi că povestea unor stele este tulburătoare, găurile negre constituie sfârșitul timpului și spațiului. Așadar, când te uiți la o gaură neagră, există una în centrul galaxiei, vezi de fapt sfârșitul timpului”, a explicat Cox.

