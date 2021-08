Civilizațiile umane care au trăit sau stau în prezent, sub pământ: În Cappadocia, București, Australia și Canada VIDEO

De la catacombele antice și până la metrourile de astăzi din lumea civilizată, oamenii au stat pentru scurte perioade de timp sub pământ, când a existat o necesitate. Totuși, se observă, că în ultimele decenii, acest lucru a început să se schimbe, potrivit Live Science ”Lucrul care este important de știut despre subteran este că noi oamenii nu aparținem acestui loc. Din punct de vedere bilogic, fiziologic, organismele noastre nu sunt concepute pentru viața de sub pământ.Și totuși, există momente în care ne-am retras în subteran”, a spus Will Hunt, autorul cărții ”Underground: A Human History of the Worlds Benerath Our Feet”.”Oamenii, de-a lungul vremii, au trăit temporar sub opământ, din diferite motive. Dacă nu existau materiale pentru a construi case, atunci ei săpau locuințe subterane. În locurile cu climă extremă, oamenii mergeau în subteran vara, pentru a se răcori, iar iarna pentru a se încălzi. Subteranul era, de asemenea, un loc sigur unde te puteai ascunde de dușmani”, a afirmat Hunt.De exemplu, oamenii antici au construit celebrele orașe subterane de la Cappadocia din Turcia, pentru protecție atât împotriva vremii, cât și a războiului. ”Erau geografic într-un loc strategic. Au fost în mod constant atacați”Astfel locuitorii de acolo s-au retras sub pământ în caz de urgență, dar nu au rămas acolo mult timp, poate doar câteva săptămâni.Unul dintre cele mai mari orașe din Cappadocia a fost Derinkuyu, care datează din secolele al VII-lea sau al VIII-lea, el ar fi putut găzdui aproximativ 20.000 de locuitori.În epoca modernă, au apărut mici orășele, precum Coober Pedy din Australia, unde aproximativ jumătate din locuitori trăiesc în ”hrube” săpate în stâncă, pe dealuri, potrivit Smithsonian Magazine.De asemenea, mulți oameni marginalizați de societate s-au adăpostit sub pământ, precum cei din New York din anii 1980, dar nu mai mult de 1000 de persoane. Mulți oameni fără adăpost locuiesc, în prezent, în tunelurile din Las Vegas, în rețelele de canalizare sau în subteranele Bucureștiului, estimându-se la mii de persoane în capitala României, conform Mediafax Oamenii s-ar putea să construiască adevărate orașe subterane, un exemplu în acest sens fiind RESO din Montrela, Canada, care are o lungime de peste 32 de kilometri și cuprinde centre comerciale, birouri, hoteluri și școli.