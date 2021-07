Cutremure in serie la vulcanul Yellowstone, de patru ori decat normal. "SUA si Canada ar deveni niste locuri sumbre" VIDEO

Localizat in Parcul National din nord-vestul statului Wyoming, supervulcanul Yellowstone este un munte activ, care a generat trei eruptii uriase de-a lungul timpului, acum 2,1 milioane de ani, 1,3 milioane si 630.000 de ani, potrivit Weather Boy Pentru a avea un nivel de comparatie, sa spunem ca cea mai veche eruptie de la Yellowstone a produs de 2.500 de ori mai multa cenusa decat cea a muntelui St. Helens din anul 1980.Chiar daca activitatea seismica din zona supervulcanului Yellowstone a fost una intensa, expertii de la UGSC au anuntat ca nu exista deocamdata semne privind o iminenta eruptie de proportii.Insa, trebuie amintit faptul ca acest crater al vulcanului Yellowstone este unul gigantic, avand dimensiuni uriase, de 69 de kiloemtri lungime si 45 de kilometri latime, ceea ce ingrijoreaza multa lume din Statele Unite.Multi oameni au postat opinii pe retelele de socializare, care sustin ca o eruptie de mari proportii ar putea fi aproape, iar vulcanul "adormit" s-ar trezi brusc. "Exista o multime de geologi care urmaresc indeaproape vulcanul Yellowstone", a scris cineva pe Twitter Insa, altcineva a comentat cu multa neliniste. "Este de asteptat o eruptie la Yellowstone, iar cea mai mare parte a SUA si sudului Canadei nu ar mai fi un loc frumos. Nu as miza pe niciun supervulcan", conform Express Trebuie mentionat faptul ca Yellowstone face parte din categoria supervulcanilor, fiind pe cea mai inalta treapta in Indexul de explozivitate vulcanica intocmit de experti. Asta insemana ca Yellowstone poate trimite in atmosefra peste 1.000 de kilometri cubi de roca si cenusa.Norul de praf ar ajunge la 30-50 de kilometri in atmosfera si chiar pana la 100 de kilometri, in cazul unei mega eruptii. Insa, o parte din teritoriul Statelor Unite ar fi distrus, iar norii de praf gigantici ar putea acoperi lumina soarelui, pentru decenii. S-ar inregistra o catastrofa globala, iar temperaturile vor scadea dramatic, scrie Business Insider