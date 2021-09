De ce culoarea albastră este atât de rară în natură: Răspunsul experților VIDEO

Oamenii pot vedea culoarea deoarece fiecare dintre ochii noștri conține între 6 și 7 milioane de celule sensibile la lumină numite conuri. Există trei tipuri de conuri diferite în ochiul unei persoane, cu vedere normală și fiecare con este cel mai sensibil la o anumită lungime de undă a luminii: roșu, verde sau albastru, potrivit Live Science Informațiile care provin din milioane de conuri ajung la creierul nostru ca niște semnale electrice, care comunică toate tipurile de lumină reflectate de ceea ce vedem, fiind ulterior interpretate ca diferite nuanțe de culoare.Când ne uităm la un obiect colorat, cum ar fi un safir strălucitor sau o floare, ”obiectul absoarbe o parte din lumină, restul luminii reflectate are o culoare”, a spus scriitorul Kai Kupferschmidt, autorul cărții ”Albastru: În căutarea celei mai rare culori din natură”.”Când vezi o floare albastră, spre exemplu o albăstrea, tu o vezi ca fiind albastră, deoarece ea absoarbe partea roșie a spectrului. Sau altfel spus, floarea apare albastră, deoarece acea culoare este partea spectrului de culori pe care floarea l-a respins”, a spus Kupferschmidt.În spectrul vizibil ochiului uman, roșul are lungimi de undă lungi, ceea ce înseamnă că are o energie scăzută în comparație cu alte culori. ”Pentru ca o floare să pară albastră, ea ”trebuie să poată produce o moleculă care poate absorbi cantități foarte mici de energie”, pentru a absorbi partea roșie a spectrului”, explică autorul cărții.Generarea unor astfel de molecule este dificil de realizat de plante, motiv pentru care florile albastre sunt produse de mai puțin de 10% din cele aproape 300.000 de specii de plante cu flori din întreaga lume.Nuanțele de albastru la mamifere sunt chiar mai rare decât la păsări, pești, reptile și insecte. Din cauza deficienței de albastru din natură, cuvântul albastru a apărut mai târziu pentru limbile din întreaga lume, după negru, alb, roșu și galben, spune Kupferschmidt.Raritatea culorii albastre a însemnat că oamenii au privit-o cu un statut ridicat, valoros, de mii de ani. Albastrul a fost mult timp asociat cu zeitatea hindusă Krishna și cu Fecioara Maria din religia creștină, iar artiști celebri au fost inspirați de albastru în natură, precum Michelangelo, Gaugain, Picasso și Van Gogh.