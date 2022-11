Doua nopti de spectacol pe cer - cand si cum trebuie sa te uiti

In noaptea de 11 spre 12 august, dar si in cea de 12 spre 13 august avem ocazia sa observam un adevarat spectacol pe cer, pentru ca va avea loc o ploaie de stele, fenomen cunoscut drept Perseide.

Adrian Sonka, coordonatorul Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu, a explicat intr-un interviu acordat Ziare.com cand trebuie sa te uitam spre cer, de unde, dar si in ce mod.

Important este de stiut ca amatorii de astfel de fenomene nu trebuie sa incerce sa priveasca prin lunete sau telescoape, pentru ca pot sa rateze exact ceea ce urmaresc. Potrivit lui Adrian Sonka, stelele cazatoare nu pot fi vazute prin astfel de instrumente pentru ca dureaza o fractiune de secunda.

Ce sunt Perseidele?

Sunt stele cazatoare si se vor vedea mai multe decat de obicei. Sunt fire de praf care se rotesc in jurul Soarelui. Pentru ca au aceeasi orbita mereu, Pamantul trece in fiecare an pe o perioada de o zi-doua prin regiunea aceea, unde sunt mai multe fire de praf decat in alta parte. Stim exact ziua, ora cand vom vedea mai multe stele cazatoare pe ora, mai multi meteori pe ora, din cauza ca ele se misca regulat in jurul Soarelui.

La ce ora trebuie sa privim spre cer?

Chiar daca am zis ora, nu conteaza foarte mult, pentru ca Pamantul se misca incet si norul de particule poate fi mai bogat, adica nu e asa subtire si poate dura si o noapte intreaga. Practic, maximul in acest an este in noaptea de 12-13 august si oricand dupa miezul noptii se pot vedea mai multe stele cazatoare decat de obicei.

S-a vehiculat in presa ca vor fi 100 de stele cazatoare pe ora. Este adevarat?

Nu este chiar asa. Am vazut si eu de dimineata la stiri ca vor fi sute de stele cazatoare, s-a ajuns la sute. Maxim prognozat ar fi 120, dar un om normal va vedea maxim 30-40, poate 60, daca are cer bun si sta si se uita macar o ora sau doua. Cu cat te uiti mai mult cu atat vezi mai multe. Daca te uiti un minut, vei vedea o Perseida, daca te uiti 60 de minute poti sa vezi 60.

Spectaculoasa ploaie de stele in noaptea de miercuri spre joi

Astronomul la Royal Astronomical Society, Morgan Hollis, a declarat ca "show-ul promite sa fie spectaculos in acest an". Ce este deosebit in acest an?

Deosebit anul acesta, dar s-a mai intamplat si in alti ani, este ca nu va fi Luna pe cer. Fara Luna sunt mai multe sanse de observat meteorii. Luna nu deranjeaza acum.

Ce este important de stiut pentru cei care vor incerca sa vada Perseidele?

Va trebui ca oamenii sa stie sa nu se uite prin lunete, telescoape sau binocluri, pentru ca nu pot vedea stele cazatoare care dureaza o fractiune de secunda printr-un instrument astronomic. Nu stii pe unde apar, cand apar si iti pierzi timpul incercand sa vezi ce nu poti. Neaparat sa fie cu ochiul liber, din afara orasului, cel mai bine dupa miezul noptii pana inspre dimineata, stai si te uiti in sus. Nu e o activitate spectaculoasa ca la Formula 1, dureaza putin, dar este placuta. Alergam tot timpul, asa ca putem sa ne oprim putin sa ne uitam la o stea cazatoare.

Stelele pot fi vazute fie in noaptea asta, fie pe 12-13 august. Sa nu se gandeasca oamenii doar la o ora, pentru ca norul este destul de gros si Pamantul este in norul acela pana la sfarsitul anului august, dar acum e cel mai dens.