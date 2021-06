"Cercul de foc" se apropie: Cand se poate vedea Eclipsa de Soare in Romania VIDEO

Spectacolul ceresc va putea fi vazut si din Romania, in 10 iunie 2021, din partea de centru si nord a tarii, insa doar ca o eclipsa de Soare partiala, potrivit Observatorului Astronomic de la Bucuresti "Cercul de foc" in totalitate va putea fi observat doar pe o fasie ingusta, care cuprinde nordul Canadei, Groenlanda si parti ale Polului Nord. In schimb, eclipsa partiala de Soare se poate vedea din America de Nord (cu exceptia Floridei), cea mai mare parte din Europa, precum si in Asia, scrie Earth Sky Orase precum Toronto din Canada si New York si Boston din Statele Unite vor vedea fenomenul aproape in totalitate, cu 80-86% din suprafata Soarelui acoperita. Astronomii de la Observatorul Regal din Greenwich au estimat ca in Marea Britanie astrul nostru va fi "mancat" de Luna, doar in proportie de 25%, precizeaza Express Durata elipsei de Soare va fi de maximum 100 de minute si va incepe cand Soarele va rasari deasupra Canadei (Ontario) si apoi se va intinde pe tot globul. Fenomenul va incepe la ora 5:25 EST (Eastern Standard Time), (GMT-5 ore).Observatorul astronomic de la Bucuresti anunta ca eclipsa solara din 10 iunie, incepe mai devreme in vestul si nord-vestul tarii, deoarece aceea este directia de unde vine umbra Lunii pe glob.Cel mai devreme, fenomenul se va vedea in Romania la ora 13.17 si cel mai tarziu la ora 14.08, in estul tarii. La noi in tara, durata variaza, fiind de o ora si 18 minute in nord si vest si de numai cateva minute in centru.Acoperirea maxima se va produce in nord-vestul extrem al Romaniei, Satu Mare si va fi de numai 2% din suprafata Soarelui.