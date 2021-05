Eclipsa totala de Luna si Superluna sangerie miercuri, la ora pranzului LIVE VIDEO

Pasionatii pot vedea Live ambele evenimente spatiale acum, online, din diferite regiuni ale lumii.De la noi din tara, se poate vedea doar Luna sangerie, iar eclipsa totala se observa doar din America de Nord, Australia, Noua Zeelanda si Asia de Est, potrivit Space Luna va fi la perigeu, la cea mai mica distanta fata de Pamant, la numai 356.578 kilometri, parand cu 14% mai mare si cu 30% mai stralucitoare, decat normal.Admiratorii fenomenelor astronomice pot admira eclipsa totala de Luna Live, in videoclipul de mai jos. Imaginile sunt in direct de la Observatorul Griffith din Los Angeles, Statele Unite.Potrivit Patriciei Skelton, de la Observatorul Regal de la Greenwich, Marea Britanie, cel mai bun moment de urmarire a fenomenului denumit Luna sangerie, va fi in primele ore ale diminetii de 26 mai sau in seara tarziu, dupa apusul Soarelui.Super Luna sangerie LIVE poate fi vazuta accesand videoclipul de mai jos.