Un britanic a avut o experienta in apropierea mortii: sustine ca si-a vazut viitorul VIDEO

Faimosul saxofonist din Marea Britanie, Tony Kofi a povestit cum un incident intamplat cu mult timp in urma, l-a facut sa priveasca atunci momente din viitor, potrivit Express Castigatorul a doua premii BBC Jazz a relatat experienta sa din apropierea mortii, cu lux de amanunte: "Cu ochii mintii am vazut multe, multe lucruri: copii pe care nu-i intalnisem inca, prieteni pe care nu i-am vazut niciodata, dar care acum sunt prietenii mei".Acea experienta, cand a cazut de la etajul al treilea, l-a inspirat pe britanic sa ia instrumentul si sa invete sa cante la el, ceva ce nu i se mai intamplase niciodata."Lucrul care mi-a ramas in minte cu adevarat a fost sa cant la un instrument", a spus Kofi. Daca unii ar sustine ca viziunea a fost cea care l-a determinat pe barbat sa cante jazz, un expert considera ca nu este exclus ca acesta sa fi "aruncat o privire in viitor", in acea experienta din apropierea mortii.Steve Taylor, profesor in psihologie la Universitatea Beckett din Leeds, sustine ca timpul exista intr-un sens spatial. "De la teoria relativitatii a lui Einstein, unii fizicieni au adoptat o viziune "spatiala" a timpului. Ei sustin ca noi traim intr-un "univers static" in care timpul este raspandit intr-o panorama in care trecutul, prezentul si viitorul coexista simultan".Psihologul s-a pronuntat asupra cazului lui Tony Kofi. "Dar ce s-a petrecut in viziunile sale despre viitorul sau? Chiar a intrezarit scene din viata sa viitoare? S-a vazut cantand la saxofon, deoarece viitorul sau de muzician fusese deja stabilit?".Fara indoiala, experientele din apropierea mortii sunt niste episoade care sunt povestite de multe persoane, iar medicii si psihologii au confirmat existenta lor. Un studiu din anul 2017 realizat de catre cercetatorii de la Universitatea Virgina din Statele Unite au dezvaluit ca "experientele din apropierea mortii au fost amintite de persoanele care au trait asa ceva, cu mai multa claritate si detalii decat au fost situatiile reale sau imaginare", scrie Scientific American