Extraterestrii pot cuceri Pamantul si Calea Lactee. Oamenii de stiinta au stabilit cat timp le trebuie VIDEO

Concluzia unei cercetari publicate in revista Societatii Astronomice Americane arata ca rasa inteligenta cosmica are nevoie de un miliard de ani pentru a cuceri si coloniza intreaga noastra galaxie.Acest lucru poate parea o perioada lunga din punct de vedere cosmic, dar in comparatie cu varsta universului de aproximativ 13,8 miliarde de ani, ea nu este atat de mare. Dar de ce ar vrea extraterestri sa ocupe Calea Lactee? Ideea nu este exagerata, tinand cont si de ambitiile pamantenilor de a coloniza Luna, Marte , dar si alte planete , potrivit Futurism Pe taramul science-fiction, o civilizatie super avansata ar putea pune stapanire pe Pamant si pe galaxia noastra, Calea Lactee, intr-o clipita. Dar oamenii de stiinta de la Universitatile Pennsylvania State, Columbia si Rochester din Statele Unite au dorit ca modelul lor de cucerire galactica sa fie bazat pe realitate, asa ca au impus niste constrangeri tehnologice, care determina un scenariu credibil.Astfel, cercetatorii au eliminat din start tehnologia warp, care a fost vazuta in filmul Star Trek si au luat in calcul doar scenariul ca aceste civilizatii extraterestre folosesc cele mai rapide nave spatiale, pe care le-am putea obtine si noi cu propria tehnologie."Acest lucru inseamna ca nu vorbim despre o specie care se extinde rapid sau agresiv si nu exista nicio tehnologie warp", a declarat Jason Wright, co-autor al studiului, astrofizician la Universitatea Pennsylvania.Astronomii au creat un model de animatie, in care se poate urmari cum extraterestrii avanseaza printre stele si cat de repede pot cuceri galaxia noastra, revendicand portiuni din ce in mai mari din ea.Dupa cum s-a mentionat in studiu, noul model este constrans de niste reguli. Navele de migratie sa fie lansate o data la 10.000 de ani si nicio civilizatie sa nu poata dura mai mult de 100 de milioane de ani.Navele nu pot calatori mai departe de 10 ani-lumina si cu viteze mai mari de 10 kilometri pe secunda, ceea ce este comparabil cu sondele spatiale de pe Pamant, cum ar fi Voyager si New Horizons, scrie Gizmodo