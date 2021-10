Fenomen misterios surprins de un astronaut: Un glob înfricoșător de lumină FOTO VIDEO

Pe 8 octombrie 2021, astronautul francez Thomas Pesquet a capturat un fenomen misterios, ceva foarte rar, de la bordul Stației Spațiale Internaționale. Imaginile par că înfățișează o bombă care explodează peste Europa. Însă, globul înfricoșător de lumină albastră reprezintă un fenomen ciudat care s-a petrecut în atmosfera superioară a bătrânului continent.

Ciudata apariție de pe cerul nopții se numește ”eveniment tranzitoriu luminos” și se aseamănă cu un glob strălucitor, el fiind de fapt un fenomen de tip fulger, care lovește în atmosfera superioară a Pământului și are loc în timpul furtunilor puternice, potrivit Science Alert.

Există așa-numitele ”jeturi albastre”, care se produc în stratosferă, declanșate de fulgere. Dacă lumina se propagă prin regiunea încărcată negativ a norilor de furtună din partea superioară a atmosferei terestre, fulgerul ajunge să lovească în zona de sus, creând o ”explozie” de lumină albastră din azot molecular, susțin experții.

”Ceea ce este fascinant la acest fulger este că, în urmă cu câteva decenii, ele fuseseră observate anecdotic de către piloți, iar oamenii de știință nu erau convinși că de fapt acestea există”, a explicat Thomas Pesquet, la postarea fotografiei capturată din Stația Spațială Internațională (ISS), pe rețeaua de socializare Twitter.

🌩A single frame from a timelapse over #Europe, showing a transient luminous event in the upper atmosphere! We have a 🇩🇰-led facility monitoring these events thanks in part to @Astro_Andreas who took the first picture of them from space! ⚡ https://t.co/tfFS3KqYmm #MissionAlpha pic.twitter.com/XqBdJ64pBq