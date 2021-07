Jane Goodall, reputat cercetator britanic, avertizeaza: Omenirea va fi distrusa, sfarsitul este iminent pe planeta noastra

Jane Goodall este un antropolog de faima mondiala si care a fost numit "Ambasadsor al Pacii" de catre Organizatia Natiunilor Unite in anul 2002. Ea a afirmat ca pandemia COVID-19 si criza climatica pe care o traieste umanitatea sunt rezultatul supraexploatarii lumii naturale, potrivit India Times In interviul luat de Sarah Green Carmichael de la Bloomberg, Goodall a avertizat ca omenirea va fi distrusa, daca nu reuseste sa schimbe modul in care functioneaza sistemele noastre alimentare.Cercetatoarea, in varsta de 87 de ani, a spus ca trecerea virusului SARS CoV-2 de la animale la oameni si interventia umana extrema sunt "cu siguranta de vina". "Daca acesta nu este un apel de trezire, atunci eu nu dau prea multe sperante pentru viitorul planetei noastre"."Am creat conditiile care faciliteaza agentul patogen sa treaca de la animale la om, in aceste piete din Asia. Dar a fost acelasi lucru cu cimpanzeii din Africa Centrala, cu virusul HIV si MERS, care a provenit de la camilele din Arabia Saudita", a spus Goodall."Chestiunea este sa gasim acum modalitatea de a folosi resursele naturale, care sunt finite in multe locuri, unde natura nu le poate reface rapid. Si avem aceasta idee nebuna ca poate exista o dezvoltare economica nelimitata pe o planeta cu resurse naturale finite. Asta nu merge. Perspecticvele pentru generatiile viitoare sunt sumbre", a concluzionat reputatul om de stiinta.