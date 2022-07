Nu faceti selfie cu eclipsa. Iata cum sa observati si sa fotografiati fenomenul

Pe 20 martie va avea loc eclipsa totala de Soare, dar in Romania va fi perceputa ca eclipsa partiala. Astfel, multi oameni vor fi tentati sa imortalizeze momentul, dar specialisti avertizeaza sa nu se faca poze cu dispozitivele obisnuite.

Fotografi profesionisti au declarat pentru Mediafax ca nu este sigur ca oamenii sa foloseasca telefoane sau tablete pentru a se face poze, ci oa paratura profesionala sau semi-profesionala.

Acestia au precizat ca cel mai important lucru este obiectivul care trebuie sa aiba o focala cat mai mare, cel putin 500 de milimetri, astfel incat ceea ce capteaza sa ocupe cat mai mult spatiu din fotografia finala.

Mai exact, lumina este foarte puternica in timpul unei eclipse, iar oamenii pot avea probleme cu vederea daca se uita prin obiectiv fara protectie. Trebuie folosite filtre care sa atenueze intensitatea razelor solare. Filtrele folosire trebuie sa fie Mylar.

Pentru ca Soarele sa "iasa cat de cat mare si sa-l vedem frumos in toata splendoare lui ne trebuie teleobiective sau un telescop sau o luneta, ca sa putem sa marim foarte mult zona respectiva si sa apara mare in fotografie.

Daca am face cu telefonul, ne-ar aparea un cerculet mic, mic de tot, aprope ca l-am ignora, nu stiu daca s-ar vedea cu adevarat ceva in fotografia respectiva, doar un punct alb. Cu un aparat foto normal s-ar putea sa iasa o mica forma de eclipsa - Soarele cand e eclipsat e ca semiluna", a declarat fotograful Catalin Paduraru.

In privinta selfieurilor, specialistul spune ca nu se pot realiza din cauza diferentei de lumina foarte mare.

"E diferenta prea mare de stralucire: ori faci Soarele clar ori te faci pe tine clar. Amandoua nu se poate", a spus fotograful. Acesta a adaugat ca s-ar fi putut realiza un selfie daca eclipsa ar fi avut loc la rasarit sau la apus, cand Soarele nu este foarte stralucitor.

Totusi, daca sunt persoane care isi doresc neaparat sa observe eclipsa, dar care nu vor sa se uite, pot sa apeleze la o alta metoda.

"Sa ia o foaie de hartie, sa o gaureasca si sa o puna in fata Soarelui si sa vada pe sol forma Soarelui. Asta e o metoda sa poti sa observi eclipsa fara sa te uiti direct la Soare. Pur si simplu sa vezi efectele razelor de lumina", a spus Catalin Paduraru.

