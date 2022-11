O furtuna solara a lovit ambii poli magnetici ai Pamantului

Vantul solar a lovit cei doi poli magnetici ai Pamantului, producand furtuni geomagnetice si aurore boreale, atat pe continentul american, cat si in emisfera sudica.

Un vant solar care a afectat campul magnetic al Pamantului, in weekend, a provocat aurore boreale la granita dintre Canada si Statele Unite, informeaza Space Daily.

Magnifice aurore boreale au luminat cerul noptii in localitatea Chippewa Falls, din Wisconsin, pe 1 mai si in primele ore ale zilei de 2 mai.

Impactul vantului solar a produs aurore la ambii poli ai Pamantului. "Dupa un inceput de an in care nu am avut aurore, am primit in sfarsit minunate aurore australis (aurore australiene - n.r.), aici la Polul Sud geografic," a declarat Dana Hrubes, conducatorul stiintific de la statia de cercetare Amunndsen Scott.

Fotografia este luata pe 1 mai si ne prezinta apogeul unei furtuni geomagnetice.

Vantul solar continua sa arunce particule spre Pamant, cu viteze mari, iar analistii estimeaza ca exista 50% sanse ca activitatea geomagnetica sa creasca in urmatoarele 24 de ore.

Ce este o furtuna geomagnetica? Magnetosfera Pamantului este creata de campul magnetic propriu si ne protejeaza de cele mai multe dintre particulele emise de soare. Cand se produc explozii solare sau fluxuri de particule, care vin cu viteze mari, magnetosfera planetei noastre este lovita.

In cazul in care campul magnetic solar este directionat spre sud, el interactioneaza puternic cu campul magnetic al Pamantului. La suprafata Pamantului, o furtuna magnetica este resimtita printr-o scadere rapida a puterii campului magnetic terestru.

Aceasta scadere dureaza intre 6 si 12 ore, apoi campul magnetic isi revine treptat, dupa o perioada de cateva zile.