Un oficial al NASA vorbeste fara teama despre documentele declasificate: "Nu suntem singuri in univers" VIDEO

Recent, ministerul Apararii din Statele Unite a dezvaluit un document oficial despre un numar de 144 de obiecte zburatoare neidentificate, afirmand ca nu stie ce se afla in spatele acestora, potrivit Daily Mail Anchetatorii de la Pentagon implicati in redactarea raportului de noua pagini prezentat de curand, au spus ca nu exclud faptul ca fenomenele aeriene dezvaluite si-ar putea avea originea in alta lume.Bill Nelson a declarat ca a analizat cu atentie dovezile care arata OZN -uri interceptate de catre militarii americani. "Da, am vazut raportul declasificat. Practic el spune ceea ce am crezut. Nu stim raspunsul despre ceea ce pilotii Marinei au vazut, stiu ca au zarit ceva, le-au urmarit, au blocat radarul pe ele, observand cum se misca brusc dintr-un loc intr-altul", a spus fostul astronuat la CNN Oficialul NASA nu are dubii in privinta obiectelor neidentificate. "Au existat peste 140 de observatii. Deci, in mod firesc, ceea ce le cer oamenilor de stiinta este sa vada daca exista vreo explicatie, din punct de vedere stiintific".Nelson vorbeste si despre convingerea sa despre alte lumi. "Am vorbit cu pilotii Marinei, cand am avut un briefing la Comitetul pentru probleme de Aparare din Senat si sentimentul meu este ca exista ceva acolo.Poate ca nu este neaparat vorba de extraterestri, dar daca este o tehnologie pe care unii dintre adversari nostri o au, atunci ar fi bine sa ne ingrijoram".