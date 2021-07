Fizicienii sustin o teorie neobisnuita posibila: Oamenii traiesc in universuri paralele VIDEO

Scince-fiction-ul iubeste ideea unui univers paralel si gandul ca am putea vietui doar intr-unul dintre infinitele vieti posibile este pe deplin justificat. Fara indoiala imaginatia oamenilor a capatat dimensiuni nemarginite, ca in filmele celebre precum "Star Trek", "Spiderman" sau "Doctor Who", potrivit Space Multiversul si lumile paralele sunt adesea argumente in contextul altor concepte stiintifice majore, precum Big Bang, teoria corzilor si in mecanica cuantica. In urma cu aproximativ 13,7 miliarde de ani, tot ceea ce stim despre acel moment al universului, este faptul ca era o singularitate infinitezimala.Dupa Big Bang, pe masura ce inflatia a incetinit, a aparut o imensitate de materie si radiatii, incepand sa se formeze atomii, moleculele, stelele si galaxiile, care populeaza vastitatea spatiului.Potrivit fizicianului Alexander Vilenkin, de la Universaitatea Tufts din Massachusetts, Statele Unite, inflatia nu s-a incheiat peste tot la fel, iar ea continua in anumite locuri ale spatiului.Acest fenomen se numeste teoria inflatiei eterne. Si pe masura ce inflatia se termina intr-un loc, se formeaza o noua "bula" de univers, sustine fizicianul. Iar multiversul se extinde la nesfarsit."Aceasta imagine a universului sau a multivers-ului, asa cum se numeste, explica misterul de lunga durata al motivului pentru care constantele naturii par fi ajustate, pentru ca viata sa evolueze", a spus Velinekin.Alti cercetatori, avanseaza idea existentei universurilor paralele din fizica cuantica. Astfel, aceasta teorie sustine ca mai multe stari ale existentei particulelor sunt posibile in acelasi timp.Acele universuri alternative sunt complet separate si incapabile sa se intersecteze, asa ca omul ar putea trai in mai multe universuri, in acelasi timp, dar fiecare versiune a sa nu ar sti niciodata una de alta.