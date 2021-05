Ce orase pot fi lovite de racheta chinezeasca scapata de sub control. Imagini ale traiectoriei si locul in care ar putea cadea LIVE VIDEO

Cu toate astea, Pentagonul a anuntat prin vocea Secretarului Apararii, generalul Lloyd Austin ca Statele Unite nu intentioneaza sa doboare booster-ul din China, care a fost detectat pe orbita Pamantului, la o altitudine de 700 de kilometri, potrivit Air Force Mag Radarele de la sol utilizate de catre armata SUA pentru urmarirea navelor spatiale si a altor obiecte au detectat racheta pierduta, ea fiind tinuta sub observatie, in timp real. Ea zboara in prezent cu aproximativ 25.200 de kilometri pe ora."Speram ca racheta va ateriza intr-un loc in care nu va face rau nimanui", a declarat generalul. Desi "avem capacitatea sa facem o multime de lucruri, noi nu avem in plan sa o doboram", a adaugat Lloyd Austin, la o conferinta de presa. Pentagonul a anuntat anterior ca punctul exact de impact cu Pamantul al rachetei din China, "nu poate fi identificat decat cu mai multe ore de la intrarea ei in atmosfera terestra".Expertul in observatii spatiale, Jonathan McDowell, a declarat pentru SpaceNews , ca "este inacceptabil ca o astfel de racheta sa fie lasata necontrolata", mai ales ca ea are o masa de 21 de tone.Iar Holger Krag, seful Biroului Programului de Siguranta a Agentiei Spatiale Europene, a avertizat: "Aproximativ 20-40% din masa initiala a rachetei ar putea ramane intacta, avand un potential impact major in zona de contact".Puteti urmari LIVE traiectoria rachetei din China, scapata de sub controlul, vizionand video-ul de mai jos.