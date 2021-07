Zece OZN-uri filmate de NASA, langa Statia Spatiala Internationala VIDEO

In imagini sunt vazute mai multe corpuri necunoscute, care par ca provin dintr-o inregistrare facuta de o camera video de pe ISS, de un "vanator" de astfel de evenimente, potrivit The Sun Fotografia a fost realizata in data de 3 iulie 2021, iar utilizatorul a spus ca "aceasta captura de ecran de la Statia Spatiala Internationala, este de deasupra Oceanului Atlanticului de Sud, in jurul orei 8:30".Videoclipul i-a determinat pe fanii OZN-urilor sa acceseze fluxul live al ISS, inainte de a-si spune parerea despre acest eveniment.Unul dintre useri a postat urmatorul mesaj: "tocmai am verificat camerele video ale ISS si acele mici puncte sunt inca acolo".Deocamdata, NASA nu a comentat nimic despre imaginile capturate recent, care prezinta niste OZN-uri in apropierea ISS.Existenta OZN-urilor si a extraterestrilor este considerata de unii doar o teorie a conspiratiilor, insa Barack Obama si Bill Clinton , doi presedinti ai Statelor Unite au recunoscut amandoi ca "pe cerul nostru se intampla ceva neobisnuit".Mai mult decat atat, intr-un interviu pentru podcast-ul Ezra Klein al New York Times, Barack Obama a vorbit fara retineri, despre OZN-urile prezentate recent de catre Pentagon.El a declarat ca "in mod absolut, vreau sa stiu ce sunt obiectele zburatoare neideintificate".