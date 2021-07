Pământul va fi distrus de Soare. Astronomii au anunțat cum se va produce înspăimântătorul fenomen VIDEO

Într-un studiu recent publicat în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, oamenii de știință au evaluat intensitatea vântului solar, în următoarele cinci miliarde de ani, potrivit Inverse Autorii cercetării susțin că orice viață de pe Pământ, care va reuși să supraviețuiască va fi rapid eradicată. ”Știm că vântul solar din trecut a erodat atmosfera marțiană, care, spre deosebire de Pământ, nu are o magnetosferă pe scară largă.Ceea ce nu ne așteptăm să găsim este că vântul solar din viitor ar putea fi la fel de dăunător, chiar și pentru planetele care sunt protejate acum de un câmp magnetic”, a spus Aline Vidotto, astrofizician la Trinity Collge din Dublin, Irlanda și co-autor al studiului.În prezent, erupțiile solare care ating Pământul vin cu o viteză de 1,6 milioane de kilometri pe oră, însă intensitatea acestora nu sunt atât de puternice, iar câmpul magnetic al Terrei ne protejează de efectele negative ale acestora, conform Live Science Însă, peste câteva miliarde de ani, nucleul Soarele se va contracta, se va încălzi, după care se va produce o expansiune enormă a atmosferei exterioare, care va ajunge la zeci de milioane de kilometri, înghițind toate planete din Sistemul Solar, inclusiv Pământul.Deși înainte ca Soarele să devină o pitică albă, după faza de gigantică roșie, atmosfera tuturor planetelor va fi distrusă, însă exista posibilitatea ca viața să înceapă din nou, susțin cercetătorii.