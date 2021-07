Perseide 2021 ghid complet: Ploaia de stele cazatoare, cu sute de meteori pe ora, incepand din iulie VIDEO

Daca conditiile meteorologice vor fi favorabile, iar Luna nu va lumina prea intens pe cer, atunci vom observa un show impresionant, de neuitat pentru toata lumea. Perseidele si-au luat numele de la constelatia, de unde vin roiurile de meterori, potrivit The Telegraph Va prezentam mai jos un ghid complet legat de Perseide, ploaia de stele cazatoare din anul 2021.Perseidele reprezinta o ploaie de meteori, care apare atunci cand Pamantul trece prin fluxul de resturi provenite din coada unei comete. Meteorii sunt denumiti stele cazatoare, desi ei nu au nimic de-a face cu stelele.Meteorul tipic rezulta dintr-o particula, care are dimensiunea unui fir de nisip, care se vaporizeaza in atmosfera Pamantului, intrand cu o viteza uimitoare de 215.650 de kilometri pe ora.Orice obiect mai mare decat un strugure va produce o minge de foc, care de multe ori este insotit de o stralucire persistenta, cunoscuta sub numele de tren de meteori.Ploaia de stele cazatoare a Perseidelor are loc intre 17 iulie si 24 august 2021, putand fi vazuta de oriunde din lume, inclusiv din Romania. Fluxul de meteori este deosebit de intens in emisfera nordica a Pamantului, in orele de dinaintea diminetii.Perseidele reprezinta unul dintre cele mai populare spectacole astronomice, pe care pasionatii il pot vedea pe cerul noptii, in timpul verii.Apogeul sau punctul de maximum al Perseidelor va fi atins in noaptea din 12 spre 13 august 2021, cand numarul de meteori va ajunge la 160-200 de bucati pe ora.In noapte de apogeu din 2021, Luna va fi plina doar 13%, iar in timpul acesta, meteorii vor scipli pe cerul verii, cand Pamantul se va ciocni de resturile de particule lasate in urma de cometa Swift-Tutlle.In mod surprinzator, fluxurile de meteori ale Perseidelor sunt cel mai vizibile odata cu caderea noptii, in cele mai intunecate conditii. Meteorologii sugereaza, evitarea poluarii luminoase din jurul locului de observatie.Este recomandat sa se gaseasca zone mai putin locuibile, in mediul rural, intr-un parc, pe munte, unde puteti avea toata panorama cerului libera. Alegeti un spatiu intunecos, departe de luminile orasului si acordati-va cel putin 20 de minute, pentru a va obisnui cu bezna.Pentru a putea observa ploaia de stele cazatoare a Perseidelor nu aveti nevoie de un instrument astronomic, tip telescop. Va trebuie doar o patura sau ceva pe care sa stati intins, eventual un sac de dormit sau un sezlong.E bine sa purtati o imbracaminte mai groasa, daca noptile din iulie si august sunt mai racoroase. Pentru a vedea cat mai multi meteori, trebuie sa priviti cerul cel putin o ora, conform Observatorului astronomic de la Bucuresti.https://www.astro-urseanu.ro/perseide.html