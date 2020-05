Placa tectonica uriasa de sub Oceanul Indian se rupe in doua. Cand se va desprinde total

Ziare.

Din punctul nostru de vedere, al muritorilor, pana la acel moment mai e o eternitate. Concret, placa tectonica India-Australia-Capricorn sau Indo-Australiana se rupe cu, momentan, viteza de melc, cu 1,7 milimetri pe an.Cu alte cuvinte, peste 1 milion de ani, cele doua bucati ale placii vor fi la o departare de 1,7 kilometri una de cealalta, fata de distanta la care se afla acum, arata Live Science "Nu este o structura care se misca repede, dar este totusi semnificativa in comparatie cu alte evenimente de pe Pamant", a spus unul dintre autorii studiului, Aurelie Coudurier-Curveur.Aceasta miscare din adancuri e atat de lina, incat cu greu a putut fi detectata de oamenii de stiinta.Insa doua seisme din 2012, cu magnitudine de 8,6 si, respectiv, de 8,2 care au avut loc in Oceanul Indian, in apropiere de Indonezia, au dat de gandit cercetatorilor. Totusi, nu cutremurele sunt de vina pentru aceasta ruptura, se arata intr-un raport publicat de Geophysical Research Letters.Vorbind despre aceasta placa, Coudurier-Curveur a mai spus: "Este ca un puzzle. Nu este o placa uniforma. Exista trei placi care sunt mai mult sau mai putin legate si se misca impreuna in aceeasi directie".Citeste si Sub Europa se afla un continent stravechi, Adria cea mare A.P.