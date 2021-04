Ploaie de stele cazatoare Lyride. Cand se poate vedea fenomenul spectaculos in Romania VIDEO

Dupa o lunga perioada de pauza, sezonul meteoritilor se va relua in aceasta luna, iar pasionatii de astronomie vor fi cu ochii tinta asupra boltei ceresti. Semnalul inceperii ploii de stele Lyride va fi dat in data de 15 aprilie 2021, potrivit cnet Toata lumea va putea vedea un adevarat spectacol pe cerul noptii , putandu-se admira "mingi de foc" stralucitoare, mai intense decat in cazul altor fenomene similare. Se asteapta, ca in acest an sa apara in jur de 20 de meteoriti pe ora, conform informatile publicate de Societatea Americana de meteoriti.Cometa, care este sursa ploii de stele Lyride, nu a mai fost vazuta din secolul al XIX-lea prin preajma Pamantului, ea nemaitrecand de mai bine de doua secole prin interiorul sistemului nostru solar.Totusi, in fiecare an, Pamantul traverseaza norul de praf, pe care l-a lasat in urma corpul cosmic, in vizitele anterioare. Mici bucati de roca si alte resturi spatiale intra in atmosfera planetei noastre, arzand cu multa intensitate.Se produce astfel un show de neuitat, iar multi pasionati vor urmari intreaga noapte desfasurarea ploii de stele Lyride , insa cea mai buna perioada de timp pentru observarea fenomenului este inainte de zori.