Soarele va muri, devorând Pământul. Oamenii de știință au prezis când vine sfârșitul lumii VIDEO

Astronomii consideră că Soarele are aproximativ 4,6 miliarde de ani, iar el s-ar afla aproape de jumătatea existenței sale. Experții susțin că o nebuloasă planetară va cauza probabil moartea astrului nostru, potrivit Express Strălucirea Soarelui crește cu aproximativ 10% la fiecare miliard de ani. Luminozitatea crescută a acestuia va duce la evaporarea tuturor oceanelor de pe Pământ, făcând solul prea fierbinte pentru ca apa să se mai formeze.La fel ca 90% dintre stele, cel mai probabil Soarele se va micșora transformându-se într-o gigantică roșie, iar apoi într-o pitică albă.”Când o stea moare, ea aruncă în spațiu o masă de gaz și praf, cunoscută sub numele de ”înveliș”. Acesta poate fi cât jumătate din masa stelei. Acest proces dezvăluie nucleul stelei, care în momentul respectiv rămâne fără combustibil, iar în cele din urmă moare”, a spus Albert Zijlstra, astrofizician la Universitatea Manchester.Când Soarele folosește hidrogen pentru a crea energie, acesta se transformă în heliu. Nucleul astrului nostru va fi ”umplut” cu heliu, care în timp va deveni instabil și va începe să se prăbușească sub propria greutate.Soarele se va mări și își va crește luminozitatea. El nu va mai atrage planetele ca până acum, iar orbitele lor se vor schimba. Ulterior, flăcările stelei gigantice roșii vor devora Mercur, Marte , dar și Pământul, însă previziunile vorbesc despre un eveniment care va avea loc peste aproximativ 5 miliarde de ani.