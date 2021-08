Anomalia din adâncurile Siberiei, care amenință lumea: ”Bomba cu metan” pune în pericol 4 milioane de oameni din Rusia VIDEO

Un studiu recent realizat de către oamenii de știință din Germania, Suedia și Norvegia a constatat că o caniculă extremă din Siberia a provocat o ”anomalie de temperatură” de 6 grade Celsius, în perioada cuprinsă între anii 1979 și 2000, potrivit Daily Mail Experții au observat, de asemenea, că vara din 2020 a produs o creștere semnificativă a emisiilor de gaz metan din calcarul din regiune, un eveniment care va conduce la detonarea unei ”bombe cu metan” în atmosferă.În ultimul an, cercetătorii au constatat că a existat o mărire a concentrației de metan în două zone lungi din Rusia, în Taymyr Fold Belt și în marginea platformei siberiene. Ceea ce este îngrijorător este faptul că în aceste două regiuni roca de bază a fost alcătuită din formațiuni din calcar din epoca paleozoică, datând de acum 541 de milioane de ani.”Metanul este deosebit de periculos aici, deoarece potențialul lor de încălzire al atmosferei este de multe ori mai mare decât al dioxidului de carbon”, a spus dr. Nikolaus Froitzheinm, principalul autor al studiului, de la Univesitatea din Bonn, Germania.Potrivit Fundației pentru apărarea mediului, metanul are o putere de încălzire de 80 de ori mai mare decât dioxidul de carbon, în primii 20 de ani de când ajunge în atmosferă.Trebuie specificat faptul că în regiunea periculoasă din Siberia, unde permafrostul se topește, iar metanul ajunge în aer, trăiesc numai puțin de 4 milioane de oameni.Odată cu creșterea temperaturilor din Siberia, ”gazele naturale din subteranul Pământului și de sub permafrost, care sunt în principal constituite din metan, vor ajunge la suprafață. Când acest lucru se va întâmpla, impactul va fi dramatic asupra climatului global, care este deja supraîncălzit”.