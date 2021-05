Misterioasa Zona 51, proiectul secret al Statelor Unite. "Am lucrat la o farfurie zburatoare si am vazut un extraterestru" VIDEO

Insa, Guvernul Statelor Unite nu recunoaste acest lucru, totul fiind clasificat si lasat departe de ochii lumii. Zona 51 este doar un subiect pentru serialul "Dosarele X", in care agentii FBI, Fox Mulder si Dana Scully investigheaza un posibil contact cu o alta lume sau acolo se petrec si alte lucruri?Va prezentam mai jos o istorie a proiectului secret al Statelor Unite, Zona 51 din desertul Nevada.Zona 51 a fost piatra de temelie pentru aparitia spionajului aerian pentru Agentia Centrala de Informatii din Statele Unite. Aici a fost construit pentru prima data avionul secret U-2 in anii '50 si este locul in care CIA-ul a lucrat cu partenerii sai militari pentru a dezvolta platforme de spionaj.Tot aici, se realizeaza cele mai importante proiecte Top secret ale Departamentului Apararii, programe clasificate, impreuna cu alte Agentii de Informatii americane. SUA pot dezvolta lucruri ascunse publicului si nimeni nu stie ce se pregateste in desert, potrivit Vox In anii '50, presedintele Eisenhower l-a insarcinat pe Richard Bissel de la CIA sa gaseasca cel mai indepartat si mai secret loc din Statele Unite, unde s-ar putea lucra la avionul de spionaj U-2, departe de ochii lumii, precum Uniunea Sovietica.Bissel si cu un alt coleg au facut mai multe zboruri si au gasit zona perfecta pentru cererea presedintelui: o baza secreta in mijlocul desertului Nevada, situata intr-o facilitate deja clasificata, unde guvernul dezvolta arme nucleare.Zoan 51 a ramas ascunsa de publicul larg pana la sfarsitul anilor '80, cand un inginer, Bob Lazar, a participat la un program de stiri local si a dezvaluit faptul ca "am lucrat in acea baza secreta la o farfurie zburatoare", despre care el sustinea ca venise din spatiul cosmic.De asemenea, el a declarat ca "am vazut un extraterestru". Acesta a fost momentul cand Zona 51 a devenit o fascinatie pentru toata lumea. Si in deceniile care au urmat, interesul a crescut intens in jurul a doua idei: teoria conform careia armata SUA a dezvoltat o inginerie inversa OZN -urilor si tehnologiei extraterestre si adevarul despre baza unde sunt realizate si testate cele mai avansate platforme de spionaj.Lazar a declarat la CBS ca Sectorul 4 din baza secreta era sub pamant si conectata la Zona 51 printr-un sistem feroviar subteran. El detinea informatii despre baza Fortelor Aeriene americane de la Nellis din Las Vegas, instalatia Groom Lake si Laboratorul de la Los Alamos, conform CBS News Este clar ca acolo sunt concepute cele mai secrete programe clasificate ale Statelor Unite, iar cand astronautii de pe Statia Spatiala Internationala au fotografiat accidental Zona 51 din spatiu , guvernul le-a interzis publicarea imaginilor.Astfel, SUA recunosc ca Zona 51 este cel mai pazit secret al armatei americane, care nu poate fi dezvaluit lumii, scrie Listverse Cu toate astea, desi publicul nu are nicio idee despre ce se intampla acolo, totusi exista o companie care "vede" de la distanta tot ce se misca in baza secreta din desertul Nevada.Aceasta este Google Maps, care este una dintre putinele firme private carora li s-a permis sa cartografieze instalatiile din Zona 51, chiar si la o rezolutie inalta.In cadrul unei ceremonii desfasurate la Centrul spatial Kennedy, presedintele american Barack Obama a confirmat existenta bazei secrete din Zona 51, din desertul Nevada, in decembrie 2013.Asta dupa ce in luna august 2013, Zona 51 a fost recunoscuta oficial si de catre autoritatile din Statele Unite, in urma declasificarii unor documente CIA, scrie ABC News