Secretele din Zona 51: Ce ar putea ascunde guvernul SUA în deșertul Nevada VIDEO

Oficiali guvernamentali și experți s-au alăturat investigației, pentru a afla adevărul despre secretul din spatele controversatei baze, unde s-ar putea găsi răspunsuri la multe întrebări legate de aparițiile OZN -urilor și de semnele vieții extraterestre. Iar toate astea cer o explicație la dilema omenirii: suntem singuri în univers, potrivit Fox News Vechea chestiune a fost scoasă recent din arhive, după ce au apărut documente declasificate, iar filmul de la Fox Nation analizează ceea ce ar putea ascunde guvernul Statelor Unite în Zona 51.În film comentariile dezvăluie ce se petrece în Zona 51. ”Era prin 1955, când au început testele de zbor în Zona 51. Au existat apariții de OZN-uri, bineînțeles, înainte de asta”, a spus Nick Pope, fostul ministru al Apărării al Marii Britanii.”Nimeni nu era conectat cu Zona 51, în trecut. Nu ai fi putut alege un loc mai bun (pentru teste secrete-n.a.) decât acolo”, a declatrat TD Barnes, autorul cărții ”The Secret Genesis of Area 51”.Și mărturiile despre secretele din baza militară secretă abundă în filmul documentar de pe Fox Nation. ”Lumea care a fost acolo știa că în interior se întâmplă ceva special în deșertul Nevada, în Zona 51, despre care Armata SUA nu voia să se știe, legat de operațiunile Top secret”, a afirmat John Greenwald, fondatorul The Balck Vault.Fostul pilot din Zona 51, locotenent colonelul Tony Bevaqua a remarcat modul în care personalul guvewrnamental ”pur și simplu nu vorbește despre asta”, deoarece locul a fost blocat, fiind interzis publicului.”Analizând baza militară aeriană din Zona 51 am constatat că spațiul aerian de acolo este restricționat”, a spus Gabe Zeifman, pilot privat și fotograf amator. ”Acolo se dezvoltă proiecte de aeronave secrete ale guvernului SUA, despre care acesta nu admite că s-ar realiza”, a declarat dr. David Robarge, istoric CIA.