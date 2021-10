„Dune”, pe prima poziţie în box office-ul românesc în primul weekend de la lansare

„Dune”, ecranizarea lui Denis Villeneuve după romanul omonim al lui Frank Herbert, s-a clasat pe prima poziţie a box office-ului românesc în weekendul de lansare, cu încasări de 1.159.345 de lei, după ce a fost vizionat de 41.640 de spectatori.

Lungmetrajul produs de către studioul Warner Bros. Pictures a generat încasări de 40 de milioane de dolari în primul weekend de lansare în clasamentul nord-american.

Într-o ecranizare fidelă a cărţii lui Frank Herbert, filmul „Dune”, în regia lui Denis Villeneuve spune povestea lui Paul Atreides, un tânăr strălucit şi talentat care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei sale şi poporului său. Pe măsură ce forţele malefice izbucnesc într-un conflict legat de supremaţia universului şi asupra controlului uneia dintre cele mai preţioase resurse, resursă capabilă să deblocheze cel mai mare potenţial al umanităţii - vor supravieţui doar cei care îşi pot stăpâni frica.

Villeneuve a regizat pe baza unui scenariu pe care l-a scris împreună cu Jon Spaihts şi Eric Roth.

Alături de Timothée Chalamet („Call Me by Your Name”, „Little Women”) şi Rebecca Ferguson („Doctor Sleep", „Mission: Impossible - Fallout”), din distribuţie fac parte Oscar Isaac („Star Wars”), Josh Brolin („Milk”, „Avengers: Infinity War”), Stellan Skarsgård („Cernobîl”, „Avengers: Age of Ultron”), Dave Bautista („Guardians of the Galaxy”, „Avengers: Endgame”), Stephen McKinley Henderson („ Fences”, „Lady Bird”), Zendaya („ Spider-Man: Homecoming”, „Euforia”), Chang Chen, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa şi Javier Bardem.

Denis Villeneuve a şi produs filmul împreună cu Mary Parent, Cale Boyter şi Joe Caracciolo, Jr. Producătorii executivi sunt Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt şi Kim Herbert. Compozitorul Hans Zimmer („Blade Runner 2049”, „Inception”, „Gladiator”, „The Lion King”), premiat cu Oscar, semnează coloana sonoră.

„Venom: Să fie carnagiu”, cu Tom Hardy, a coborât pe poziţia a doua, în al doilea weekend de la lansare, având încasări de 301.859 de lei, după ce a fost văzut de 11.993 de spectatori, potrivit datelor cinemagia.

„Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, al 25-lea film din seria „James Bond”, a coborât două locuri, până pe locul trei în clasament, generând încasări de 192.540 de lei.

Animaţia „Ron's Gone Wrong” (Fox) a debutat pe locul patru în top, acumulând încasări de 174.875 de lei, iar „Halloween Kills”, cu Jamie Lee Curtis, a debutat pe locul cinci, având încasări de 122.616 de lei după ce a fost vizionat de 5.497 de spectatori.

Animaţia „The Addams Family 2” a coborât trei locuri, până pe şase, în a treia săptămână de la lansare, având încasări de 61.670 de lei.

Drama istorică „Ultimul duel/ The Last Duel”, regizată de Ridley Scott, cu actorii Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer şi Ben Affleck în distribuţie, a coborât patru locuri, până pe şapte, în al doilea weekend de la lansare, generând încasări de 37.585 de lei.

În coborâre, în box office-ul românesc de weekend, se află comedia românească „Zăpadă, Ceai şi Dragoste” şi animaţia „Boss Baby: Afaceri de familie” cu Alec Baldwin.