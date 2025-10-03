A aparut capsuna albastra

Autor: Alexandra Ion
Miercuri, 23 Mai 2012, ora 08:22
Foto: strawberryblu.com

Capsuna albastra exista si a fost creata in laborator. Practic este un organsim nou care pastreaza toate calitatile capsunei clasice, incepand de la gust si aroma, fiind imbunatatita sub aspectul rezistentei si texturii, in plus fiind de culoare... albastru intens.

Partea cea mai interesanta din toata aceasta poveste este faptul ca noua capsuna albastra a aparut neintentionat. Geneticienii au avut ca scop imbunatatirea capacitatii capsunilor de a rezista la temperaturi scazute, inclusiv la inghet, fara sa-si piarda niciuna dintre proprietati. Asa se face ca au inclus in structura genetica a capsunilor clasice o gena provenita de la un peste care traieste in Artica si care nu ingheata indiferent de temperatura mediului. In fapt au adaugat un antigel natural capsunilor, scrie strawberryblu.com.

Combinatia a dus la aparitia acestei culori uluitoare, rezultand un fruct socant de albastru, dar care poate rezista la temperaturi foarte scazute si care poate fi congelat fara a-si modifica gustul si textura.

Dr. Kevin M. Folta, cel care s-a implicat in realizarea acestui nou soi de capsuna, sustine ca acesta nu este un organism modificat genetic, ci rezultatul biotehnologiei, respectiv rezultatul unor combinatii transgenetice.

Acesta a explicat ca a fost adaugata o gena noua, care apartine unui organism viu, si care confera noi proprietati, in cazul de fata fructelor, fara a modifica cu nimic structura initiala a acestora. Specialistul a mai spus ca papaya este tot rezultatul unei astfel de transmutatii genetice.

Capsuna albastra este in continuare in curs de cercetare, fructul nu a intrat in productie, dar se pare ca momentul in care se va intampla acest lucru nu este foarte departe.

