Oamenii, cangurii si soarecii sunt rude indepartate

Cangurii australieni sunt similari, din punct de vedere genetic, cu oamenii si s-au dezvoltat in China, se afirma intr-un studiu realizat de cercetatorii australieni, citat de Reuters.

Oamenii de stiinta au decodat in premiera genomul marsupialelor din Australia, descoperind ca o mare parte a acestuia este asemanator cu cel uman.

Centrul de cercetare KanGO, finantat de Guvernul australian, a publicat un raport in care se afirma ca oamenii si cangurii au avut un stramos comun, in urma cu 150 milioane de ani, in timp ce oamenii si soarecii s-au separat din alt stramos comun, in urma cu 70 de milioane de ani.

Cangurii au aparut intai in China, apoi au migrat prin cele doua Americi catre Australia.

"Exista cateva diferente mici. Noi avem ceva mai mult din gena aceasta, ceva mai putin din gena cealalta, dar in principiu, sunt aceleasi gene si multe dintre ele apar in aceeasi ordine", a declarat Jenny Graves, directorul KanGO.

"Credeam ca genele lor vor fi complet altfel dispuse, dar nu este deloc asa. O mare parte din genomul uman se regaseste in cel al cangurilor", a explicat Graves.

(M.M.)

