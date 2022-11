Islanda - spectaculoasele grote de gheata din Vatnajokull (Galerie foto)

Vatnajokull, situat in zona sud-orientala a Islandei, este cel mai mare ghetar din Europa, intinzandu-se pe o suprafata de circa 8.100 kilometri patrati si gazduind grote imense, de o spectaculozitate rara.

Pentru a reusi sa surprinda cu obiectivul aparatului sau de fotografiat imagini impresionante din aceste locuri, Skarphedinn Thrainsson, un inginer mecanic in varsta de 39 de ani, pasionat de fotografie, si-a riscat viata.

Imaginile au fost preluate de diferite agentii de presa si publicatii online, printre care si ADN Kronos.

Temperatura din interiorul unei astfel de grote este de aproximativ -120 de grade Celsius, o aventuroasa expeditie de cercetare fiind extrem de dificil de realizat in aceste conditii extreme.

Ultimul fotograf care s-a aventurat in inima ghetarului Vatnajokull si-a pierdut viata in urma prabusirii unui perete masiv al uneia dintre grotele care i-au atras atentia in mod deosebit, relateaza Giornalettismo.

Vatnajokull contine circa 3.300 kilometri cubi de gheata, a carei grosime medie atinge aproximativ 400 de metri, sub calota sa aflandu-se o serie de vulcani activi, care au contribuit de-a lungul anilor la crearea de lacuri glaciare, ce s-au revarsat ulterior, provocand inundatii cu efecte impresionante, numite jokulhlaup.

