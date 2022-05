Scandalos: Viitoarele modele, recrutate direct de la un spital ce trateaza anorexia

Nu e usor sa gasesti un viitor nume in modelling, iar o reteta a succesului nu exista. Insa, daca ar fi sa iei in considerare numitorul comun al modelelor din ziua de azi, nu e de mirare de ce o agentie de modelling a ales sa-si recruteze fetele direct de la usa unei clinici pentru boli legate de alimentatie.

"Erau chiar la usa cladirii, asteptand fetele sa iasa", a declarat Ann-Maria af Sandeberg, director al clinicii pentru boli de nutritie din Stockholm, conform Medical Daily. "Una dintre tinerele contactate era in scaun cu rotile pentru ca era prea slaba", neputand sa se tina pe picioare, a mai spus aceasta.

Pana sa se posteze in usa spitalului, agentii firmei de modelling au urmarit indeaproape clinica, familiarizandu-se cu rutina potentialilor recruti. La centru sunt tratate 1.200 de persoane internate si alte 500 in cazul carora internarea nu e necesara. Majoritatea pacientilor sunt de sex feminin si varste fragede.

Medicii si conducerea clinicii, care au aflat de curand despre recrutarile ce au loc chiar la poarta spitalului, sunt de-a dreptul scandalizati, mai ales ca multe dintre tinerele care se prezinta aici sunt intr-o stare psihica "vulnerabila".

Confruntati, agentii intotdeauna au sustinut ca nu se adreseaza decat tinerelor sanatoase, cu o greutate normala. Insa medicii si parintii fetelor care vin sa se trateze sustin altceva. Potrivit acestora, nu putine au fost cazurile in care agentii au abordat fete ce aveau un indice de masa corporala de 14 (in conditiile in care o tanara sanatoasa are un indice cuprins intre 18,5 si 24,9).

La clinica sunt tratate, printre altele, paciente care sufera de anorexie.

