10 nasteri care au socat lumea, in 2010

Anul 2010 a socat lumea prin cateva nasteri spectaculoase: o mama a nascut sapte copii, o alta a dat nastere unor gemeni de culori diferite, iar o mamica a nascut doua perechi de gemeni, intr-un singur an.

Lista include o rusoaica, care a nascut patru copii in patru minute, o africanca, care a dat nastere unor copii de culori diferite, o egipteana, care a avut sapte copii, un barbat din Kuzbass, tatal unei familii numeroase, care a devenit bunic de 103 ori si alte cazuri interesante, informeaza Pravda."

La Kaliningrad, in Rusia, o femeie a nascut patru copii, doua fete si doi baieti. Este o premiera pentru intreaga zona din Rusia, dar este al treilea caz din tara. Cvadrupletii au venit pe lume in doar in patru minute.

O africanca de 35 de ani a adus pe lume gemeni, dar de culori diferite. Sotul sau este din Germania. Medicii sunt de parere ca exista o sansa de unu la un million sa se nasca gemeni avand culoarea pielii diferita. Baietelul brunet se numeste Leo, iar fratele sau alb si cu ochi albastri se numeste Ryan.

In Egipt, la Alexandria, o femeie de 27 de ani a nascut sapte copii: patru baieti si trei fete. Copii s-au nascut prematur si la nastere s-a recurs la o operatie cezariana. Un caz similar s-a mai intamplat in Algeria, in 2007, dar niciunul dintre bebelusi nu a supravietuit.

Vicki Lamb (Foto), o britanica din Oxfordshire, de 31 de ani, a dat nastere la sase copii, pe 10 mai 2010. Impartirea sextupletilor a fost in favoarea fetelor, patru, fata de doar doi baieti.

Alison Penn, din Statele Unite, in varsta de 31 de ani, a avut tripleti, in 2010. La 35 de saptamani, ei cantareau 1,814 kilograme, 2,125 kilograme, respectiv 2,154 kilograme. Evenimentul a fost unic in Lond Island, in ultimii 15 ani.

Un caz extrem de rar s-a petrecut in Marea Britanie. O femeie a adus pe lume doua perechi de gemeni, in mai putin de un an. Hazell Bowden a descoperit ca a ramas gravida, la doar patru luni de la nasterea primilor gemeni. Ea este prima femeie din Marea Britanie, care a nascut doua perechi de gemeni intr-un an.

O femeie din Germania, in varsta de 64 de ani, a dat nastere unei fetite. Ea a devenit astfel cea mai varstnica mamica din Germania. Femeia a incercat de mai multe ori sa ramana gravida, prin fertilizare in vitro, dar a reusit abia anul trecut.

Campioana olimpica chiliana Elizabeth Poblete a avut o mare surpriza, cand dupa un antrenament a nascut un copil, desi nu stia ca ar fi gravida. Copilul, care avea doar trei luni, s-a nascut prematur si nu a supravietuit.

O britanica, in varsta de 34 de ani, a transmis online, timp de 13 ore, pe Twitter, chinurile facerii. Ea a vrut sa dea o mana de ajutor viitoarelor mame, pentru a fi pregatite. "Am constatat ca femeilor le este frica de nastere si de aceea, am decis sa le spun, ca aceasta nu este groaznica."

Un rus din Novokuznetsk a devenit bunic pentru a 103-a oara, anul trecut. Aleksei Shapovalov, in varsta de 73 de ani, s-a ales cu inca o nepotica, al 15-lea copil, din familia celui de-al saselea fiu al sau.

Recordul absolut este detinut totusi de un barbat care are 117 descendenti: 13 copii, 51 de nepoti, 52 de nepotele si 1 stranepot.