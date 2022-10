7 anonimi bogati care si-au lasat averea unor necunoscuti

Unii se zbat intreaga viata pentru a agonisi o mica avere pe care sa o lase, apoi, copiilor. Au existat, insa, de-a lungul timpului, oameni extrem de bogati care au socat intreaga lume prin doleantele stipulate in testament.

Mental Floss ne spune povestile unor anonimi bogati care au devenit faimosi dupa moarte prin faptul ca si-au lasat intreaga avere unor necunoscuti. Ca a fost vorba despre dorinta de a contribui la o cauza nobila sau o forma excentrica de a ramane in istorie, in mod cert decizia lor nu se incadreaza in tiparele obisnuite.

Excentricul din Brooklyn, New York

In anul 1919, un cunoscut bogatas din Brooklyn, New York, a decedat. Barbatul era cunoscut ca un excentric, iar testamentul sau nu a dezamagit din acest punct de vedere. Astfel, ultimele sale dorinte au fost sa nu lase nimic familiei sale, iar cele 71 de perechi de pantaloni pe care le detinea sa fie vandute in cadrul unei licitatii.

Fondurile stranse urmau sa fie distribuite oamenilor saraci din parohia din care facea parte. Totusi, conditii suplimentare trebuiau indeplinite: o singura persoana putea achizitiona doar o pereche de pantaloni. Mai tarziu, s-a descoperit ca fiecare pereche de pantaloni ascundea o punga cu 10 bancnote a cate 100 de dolari fiecare.

John White

John White a locuit in Somerset, Anglia, nu a fost niciodata casatorit si nici nu a avut copii. Atunci cand acesta a murit, la varsta de 96 de ani, toata lumea se astepta ca intreaga avere sa ii revina nepotului sau, Richard. Cu toate astea, White i-a lasat acestuia doar 40.000 de lire sterline. Restul averii, in valoare de 2.000.000 de lire sterline, a fost donata mai multor biserici, scoli si organizatii de binefacere.

Nimeni nu si-a putut explica gestul sau, intrucat nu avusese niciun fel de contact cu aceste institutii. Familia s-a resemnat cu ideea, afirmand ca lui White ii placea deseori sa socheze.

Charles Vance Millas

Avocatul canadian Charles Vance Millas era cunoscut drept o persoana haioasa, mereu pusa pe sotii. Poate tocmai de aceea, nimeni nu a fost surprins atunci cand, dupa moartea sa, testamentul lasat cuprindea niste clauze neobisnuite.

Astfel, Millas a lasat casa de vacanta din Jamaica celor trei prieteni ai sai. Acestia se urau de moarte, dar, conform testamentului, pentru a intra in posesia mostenirii erau nevoiti sa traiasca impreuna.

Apoi, Millas a lasat actiuni in valoare de 25.000 de dolari la clubul Ontario Jockey unor activisti ce militau impotriva curselor de cai.

Restul averii trebuia sa fie lichidata dupa 10 ani si oferita femeii cu cei mai multi copii din acea vreme. Dupa cateva contestatii depuse la Curtea Suprema, cererile lui Vance Millas au fost pana la urma indeplinite. 750.000 de dolari au fost impartiti intre 6 femei din Toronto, 54 de copii beneficiind de pe urma averea avocatului canadian.

Doctorul Meszaros

In 1930, presa prezenta povestea unei actrite austriece care mostenise averea unui barbat pe care nu il intalnise niciodata. Se pare ca doctorul Meszaros fusese indragostit de frumoasa actrita, dar nu gasise curajul de a-si marturisi sentimentele. Cum nu era casatorit si nu avea copii, doctorul i-a lasat intreaga avere iubirii sale secrete.

Henri de la Salle

Tot in 1930, o alta actrita a beneficiat de intreaga avere a unui strain. Lilian Malrup a primit 700.000 de dolari, mostenirea lasata de un prieten de-al unchiului ei decedat, barbat pe care ea nu il intalnise niciodata. Singura conditie stipulata in testament a fost aceea de a se pune bazele unui fond in valoare de 100.000 de dolari, destinat studentilor nevoiasi.

Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara

In Portugalia, se obisnuia ca averea persoanelor decedate, dar fara rude in viata, sa revina statutului. Ei bine, Carlos de Noronha Cabral da Camara si-a stabilit testamentul destul de devreme, poate pentru a preintampina un astfel de deznodamant.

Asadar, atunci cand a murit, la varsta de 42 de ani, apartamentul sau cu 12 camere situat in Lisabona, masina si 25.000 de euro au fost impartite in mod egal intre cei 70 de oameni pe care Camara ii alesese absolut intamplator din cartea de telefon.

Archibald McArthur

Archibald McArthur a trait in Dodgeville, Wiscounsin, iar dupa Razboiul Civil a reusit sa stranga o avere considerabila din avocatura. Dupa cativa ani, a inceput sa imparta majoritatea bunurilor saracilor, iar in 1922 si-a cumparat o masina si s-a mutat in Florida.

Dupa moartea sa, a lasat doar cate 5 dolari rudelor sale in viata, restul de 3 milioane de dolari revenind unui barbat pe care McArthur il intalnise pe o banca, in parc. Archibald McArthur este astazi un fel de celebritate in Wisconsin, fiind numit deseori sihastrul din Dodgeville.