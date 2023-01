A aparut ATM-ul pentru prajituri (Video)

Iubitorii de dulciuri au parte de o bucurie, odata cu anuntul companiei Sprinkles Beverly Hills, care a lansat primul ATM ce ofera clientilor prajituri, non-stop.

Cel care a inventat aparatul, inginerul Vineet Chaplot, a asistat la lansare si a explicat ca in spatele masinariei din metal, care este vopsita in roz pentru a putea fi reperata rapid, exista un frigider care contine 600 de prajituri proaspete, ambalate individual, care "abia asteapta sa fie cumparate", scrie The Huffington Post

Aparatul este foarte usor de utilizat, el functionand pe sistemul oricarui automat care livreaza produse. Prajitura se alege cu ajutorul unui ecran tactil unde "ruleaza" toate sortimentele disponibile, precum si informatii legate de ingrediente sau calorii.

Doritorul nu are de facut decat sa aleaga prajitura preferata, dupa ce introduce in fanta speciala cardul.

Compania intentioneaza sa instaleze automate si la New York.

M.M.

