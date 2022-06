Acrobatie extrema: Stand in maini pe zgarie-nori (Galerie foto si video)

Un tanar britanic a reusit sa se catere pe zgarie-nori din mai multe tari si sa stea in maini pe marginea lor fara niciun fel de sustinere. Fotografiile sale, facute la inaltime, sunt cu adevarat ametitoare.

Lui Scott Young (25 de ani), din orasul Baskingstoke, ii place sa se urce pe unele dintre cele mai periculoase cladiri si sa se fotografieze in varful lor, avand fixata de picior o camera de filmat, scrie Daily Mail.

Britanicul a inceput sa se filmeze in astfel de ipostaze cand a urcat pentru prima data pe o cladire abandonata, de 20 de etaje, din New Delhi (India). La scurt timp dupa acea aventura, Scott Young a stat in maini si pe marginea unui bloc de 40 de etaje din China.

El este acrobat urban, executand sarituri periculoase intre cladiri si urcandu-se pe constructii inalte.

"Atunci cand stai in maini, trebuie sa te concentrezi asupra locului din fata ta pentru a-ti pastra echilibrul. Daca e la distanta de doar cativa metri, totul e in regula, insa vad pana la baza cladirii - este atat de departe, incat trebuie sa imi scot totul din minte", marturiseste acesta.

Scott face parte din echipa de acrobati profesionisti denumita 3RUN. Curajosul britanic a reusit astfel de performante pe cladiri din trei tari.

Chiar si colegii sai l-au rugat de multe ori sa poarte echipament de protectie, insa englezul a refuzat sa faca acest lucru, fiind increzator in propriile forte.