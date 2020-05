Autostrada care trece printre blocuri, unita direct de balcoane. Etajele inferioare sunt, practic, sub pod (Galerie foto)

Ziare.

Aflata in constructie - proiectul fiind insa suficient de avansat incat sa ne facem o idee asupra rezultatului final -, aceasta este explicata de autoritatile din Cairo, Egipt, prin faptul ca blocurile au fost construite fara autorizatie si ar fi durat mult sa fie demolate. In plus, probabil ar fi aparut procese, care ar fi intarziat totul.Asa, conform Bored Panda , s-a decis ca locatarii sa fie despagubiti. Cert e ca acestia fie nu vor avea lumina naturala, daca stau la etajele inferioare, fie vor intinde un brat si, teoretic, vor fi in strada. Nu mai vorbim de zgomot, poluare, lipsa intimitatii si situatii ciudate care ar putea aparea, ca unii oameni sa o ia "pe scurtatura" inspre balconul cuiva.Cert este ca podul Teraet Al-Zomor, lung de 12 kilometri si lat de 65,5 metri, va deveni cu siguranta simbolul Egiptului. De altfel, multi internauti care au vazut pozele au comentat, mai in gluma mai in serios, adresandu-se egiptenilor: "Trebuia sa va opriti la piramide".A.P.