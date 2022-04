Brazii de Craciun ai creatorilor din Paris (Galerie foto)

In fiecare an, de 15 ani incoace, la Paris are loc Festivalul Brazilor de Craciun al marilor creatori de moda. Mari nume din domeniu concep in fiecare an brazi cu totul speciali. Fondurile realizate din vanzarea acestora sunt destinate scopurilor caritabile.

Festivalul de anul acesta a fost organizat sub patronajul lui Jean Paul Gaultier, scrie Linternaute, iar printre participanti s-au numarat mari nume ale design-ului vestimentar.

Imaginatia nu a avut limite. Au fost brazi roz, din piatra, globurile au fost inlocuite cu sticulte de parfum. Au fost chiar si brazi de ciocolata.

Bradul prezentat de Gaultier este unul cu un aer pufos si a fost realizat din satin desirat. Culoarea, un verde pal, e optimista si tonica.

Marca Repetto a venit cu un brad facut din tul. Culoarea, socanta - roz!

Guerlain nu putea sa se prezinte decat cu un "brad" suport pentru celebrele parfumuri. Un omagiu pentru creatorii minunatelor arome.

Pentru a ilustra spiritul Craciunului, casa Dior a propus un brad care sa promoveze celebra poseta Cannage.

Hermes a propus un brad in forma de arc, acordat in cateva corzi, pentru o sugestie ecvestra.

Alb-roz, bradul propus de Chanel a fost cel mai "traditional" brad de Craciun de la gala 2010.

Folosind logo-ul cunoscut, Gucci a imaginat un brad plutitor, transparent, ca o sugestie.

Din serie nu putea sa lipseasca Louis Vuitton. Protejati de un glob de sticla, brazii in miniatura ai celor de la Vuitton, copie fidela a celor adevarati, au venit cu tot cu zapada.

