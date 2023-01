Buni de plata: Motivul amuzant pentru care doi politisti au spart o masina

Ingrijorati de faptul ca un bebelus a fost uitat intr-o masina, niste politisti din orasul britanic Dudley au spart autoturismul. Doar ca in loc sa salveze un copil, oamenii legii au "salvat" o papusa care semana cu un bebelus.

Janaih Rattray, in varsta de 10 ani, si-a uitat papusa in masina surorii sale, Delesia, care o parcase in fata unui spital. Politia au fost anuntata de niste asistente si la fata locului s-au deplasat doi agenti, arata Metro.

Cei doi au spart masina pentru a salva bebelusul, care s-a dovedit a fi de fapt o papusa.

Un bebelus de trei luni a ajuns la politie, in Paris. Vezi de ce

"Papusa pare reala, ca un bebelus de cateva luni, dar daca te uiti la maini iti dai seama ca nu este", a spus Delesia, in varsta de 20 de ani, precizand ca intelege gestul politistilor.

Acum, departamentul local de politie trebuie sa plateasca reparatia masinii. Seful departamentului de politie, Phil Dolby, a declarat ca agentii aflati in subordinea sa au respectat procedura si au facut ceea ce trebuie in astfel de situatii.

A.G.

