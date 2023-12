Cel mai scund om din lume a murit la varsta de 27 de ani

Cel mai scund om din lume care se putea deplasa singur, performanta certificata de Cartea Recordurilor, a murit la varsta de 27 de ani, intr-un spital din Nepal, potrivit familiei acestuia, informeaza Daily Mail.

Khagendra Thapa Magar, care avea o inaltime de 67,08 centimetri si o greutate de doar 6 kg, a murit de pneumonie, la varsta de 27 de ani, intr-un spital din Pokhara, situat la 200 de kilometri distanta de capitala Kathmandu.

Tanarul locuia cu parintii lui. Magar a fost declarat cel mai scund adult din lume in 2010. Ulterior, a pierdut titlul in fata lui Chandra Bahadur Dangi, tot din Nepal, care avea o inaltime de 54,6 centimetri. Magar a recastigat titlul dupa ce Dangi a murit, in 2015.

"Era atat de mic cand s-a nascut, incat putea incapea in palma mainii", a declarat fratele lui Magar, Roop Bahadur.

Tanarul a devenit o celebritate internationala si a calatorit in mai multe tari, unde a participat la mai multe emisiuni de televiziune, inclusiv in Franta si SUA.

Magar a fost si imaginea unei campanii de promovare a turismului in Nepal. Cel mai scund om din lume a fost transportat pe Muntele Everest, cel mai inalt de pe Pamant.

Cel mai scund om din lume care nu poate merge singur este Junrey Balawing, din Filipine, care are o inaltime de 59,93 centimetri.