Cele mai enervante cuvinte din 2013

Unele cuvinte, oricat de populare ar fi, trezesc enervarea celor care le aud folosite in vorbirea curenta. Cu toate ca "selfie", spre exemplu, a intrat in 2013 in dictionarul Oxford, asta nu inseamna ca popularitatea sa nu i-a adus si nepopularul titlu de cel mai enervant cuvant al anului ce a trecut.

Universitatea de stat din Lake Superior a intocmit lista celor mai enervante cuvinte, pe care le-ar dori disparute in 2014, scrie Daily Mail.

Iata si alte cuvinte care ne-au enervat in 2013, potrivit clasamentului Universitatii de stat din Lake Superior:

1. Selfie - Fotogrtafie pe care ti-ai facut-o singur

2. Twerk/twerking - dans, faimos dupa ce Miley Cyrus a inceput sa il interpreteze

3. Hashtag - termen utilizat entru subiectele in tendinte pe Facebook si Twitter

4. Twittersphere - alt cuvant pentru Twitter

5. Mr. Mom - numele unui film din 1983 cu Michael Keaton

Lista este intocmita pe baza nominalizarilor facute pe pagina de Facebook Banished Words.

