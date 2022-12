Cele mai neprimitoare 9 locuri din lume (Galerie foto)

Locurile despre care se scriu cele mai multe randuri sunt cele in care toti ar dori sa traiasca. Exista, insa, si orase, insule sau asezari umane pe care clima, dezastrele nucleare sau cataclismele naturale le-au transformat total.

The World Geography prezinta cateva locuri neprimitoare, in care oamenii nu pot trai sau nu ar trebui sa zaboveasca prea mult in zona.

Iakutk, Rusia

In Siberia, de-a lungul raului Lena, se afla orasul Iakutk. Aici, clima este una dintre cele mai aspre de pe glob, temperaturile ajungand pana la -50 de grade in timpul iernilor lungi si geroase. Asezarea s-a format in 1632, iar in momentul de fata are o populatie de 240.000 de locuitori.

Groznai, Rusia

Groznai, Cecenia, este un oras distrus aproape in totalitate de bombardamentele din ultimii ani. Mii de oameni au murit aici, multi inca locuind in adaposturi sau cladiri abandonate, fara apa, caldura sau electricitate. Groznai a fost fondat de cazaci, care au construit orasul ca avanpost militar in 1818. Populatia ajunge astazi la 271.000 de locuitori.

Bagdad, Irak

Cum Bagdadul se afla in mijlocul zonei de conflict din Irak, e de la sine inteles de ce acest oras reprezinta unul dintre cele mai nepotrivite locuri in care ai dori sa traiesti. Bagdadul a fost fondat in secolul VIII, fiind cel mai mare oras din lume pana in Evul Mediu. Astazi, populatia sa ajunge la 6,5 milioane de locuitori.

Cernobil, Ucraina

Dezastrul nuclear de la Cernobil, din 1986, a transformat regiunea mai mult intr-o asezare fantoma, extrem de periculoasa. Semne de radioactivitate, riscuri crescute de cancer, copii cu malformatii, degradarea in cea mai evidenta forma, toate pot defini acest loc din Ucraina. Fondat in 1193, Cernobilul are astazi 500 de locuitori.

Dallol, Etiopia

In Dallol, din regiunea Afar, Etiopia, s-a inregistrat cea mai ridicata temperatura medie semnalata vreodata intr-o regiune locuita de pe glob. Caldura insuportabila este o constanta a traiului in orasul fondat in 1918, ce adaposteste astazi foarte putini locuitori.

Norilsk, Rusia

Cel mai nordic oras din Siberia este binecunoscut pentru poluarea foarte mare, din cauza topirii nichelului si emisiilor de dioxid de sulf. In fiecare an, ploile toxice afecteaza grav mediul inconjurator. Orasul are o populatie de 175.000 de locuitori.

Darfur, Sudan

Una dintre cele mai periculoase zone de pe Pamant, Darfurul, a fost centrul numeroaselor conflicte sangeroase. In 2003, mai mult de 300.000 de civili au fost ucisi, iar 3 milioane au devenit refugiati. In 2004, numarul locuitorilor din Darfur era de 6 milioane.

Baku, Azerbaidjan

Din 1872, Baku era un important centru petrolier, cu numeroase instalatii de foraj. Asta a dus la poluarea excesiva a orasului, fapt ce a avut repercusiuni si asupra sanatatii locuitorilor: rata de cancer cu 50% mai mare decat media globala, malformatii congenitale etc. In ultimele decenii, insa, Guvernul a incercat sa rezolve problemele de mediu. Baku are astazi o populatie de 2 milioane de locuitori.

Insula Vozrozhdeniya, Kazahstan/Uzbekistan

Asezarea din Marea Aral, mare secata de mult timp, este disputata atat de Kazahstan, cat si de Uzbekistan. Pe langa numeroasele ambarcatiuni ce stau acum in mijlocul unui desert, conturand o imagine dezolanta si sinistra, insula a fost si locul unor experimente din timpul razboiului sovietic. Intreaga zona este contaminata cu antrax sau ciuma bubonica, acesta fiind si motivul pentru care insula a fost complet abandonata in 1992.

