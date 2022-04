Chinezii vor fi obligati prin lege sa-si viziteze parintii la azil

Un fenomen ingrijorator care a luat nastere in China va fi reglementat de la 1 iulie. Copiii care nu-si viziteaza suficient parintii cazati in aziluri pot fi dati in judecata.

Yang Youling, directorul unui camin de batrani din Qufu, orasul natal al marelui filosof chinez Confucius, a observat, pe parcursul a 10 ani cat a fost la conducerea institutiei, ca majoritatea tinerilor nu-si viziteaza parintii, noteaza Bloomberg.

Azilul din regiunea Shandong din estul Chinei gazduieste un numar de 50 de batrani. Multi dintre copiii acestora nu-i viziteaza niciodata, de frica sa nu fie criticati ca nu au grija de parintii lor si ca nu ii tin acasa. "Le este rusine sa fie vazuti", sustine Yang, in varsta de 47 de ani.

In ce conditii poate fi internat un batran la azil

Acest obicei va fi schimbat, insa, de la 1 iulie, moment din care parintii din China isi pot da in judecata copiii care nu-i viziteaza destul de des, in temeiul unei legi care ii obliga pe chinezi sa aiba mai multa grija de persoanele in varsta.

Aceasta masura vine in contextul in care autoritatile chineze estimeaza ca numarul batranilor se va dubla in urmatorii 40 de ani, ajungand la 487 de milioane. Astfel, oficialitatile vor sa limiteze costurile pentru ingrijirea seniorilor.

"Problema imbatranirii populatiei din China este mai grava decat in orice tara din lume. Sunt ingrijorat ca dezvoltarea economiei va fi dificila in aceste conditii", a spus Yuan Xin, director al Universitatii Nankai din China, amintind de valorile lui Confucius, potrivit carora respectul si grija pentru parinti sunt esentiale.