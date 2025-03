Costumele de baie sexy de acum numai un veac

Incepe sezonul estival, iar pregatirea plajelor este in toi, de la coasta Atlanticului la Marea Baltica, la Mediterana si la Marea Neagra, ca sa nu pun la socoteala si alte continente. Nisipul si apa sunt invadate de turisti in costumatia cea mai sumara cu putinta.

Este aproape de necrezut, ca predecesoarele noastre din secolul al XIX-lea faceau plaja fara sa intre in apa, fiind de rusine. Iar, daca se incumetau sa intre, bunele maniere si mai ales decenta le determinau sa intre imbracate si sa se usuce apoi la soare, cu imbracaminte cu tot!

In 1907, inotatoarea Anette Kellerman a fost arestata pe o plaja din Boston, SUA, pentru ca isi permisese sa apara imbracata intr-un costum mulat pe corp, desi costumul ii acopera trupul de la gat si pana sub genunchi, arata Big Picture.

Dupa numai cativa ani insa, o reglementare americana permitea aparitia pe plaja in costume mulate, dar numai pentru inotatoare si se pare ca de atunci tinuta de plaja a inceput sa evolueze, simplificandu-se tot mai mult.

Astfel se face ca la inceputul "secolului nebun", cel de al XX-lea, au facut senzatie primele costume propriu zise, cam "decoltate" pentru acea vreme, dar adoptate cu bucurie de amatoarele inotului, acceptate cu incruntare de soti, privite cu dizgratie de puritani si cu bratele deschise de tineretul "nonconformist".

Tinuta a fost usor acceptata de beneficiare nu pentru ca ar fi fost cine stie ce atragatoare, ci pentru ca era singura solutie vrednica unei incantatoare ideletniciri care pana atunci le fusese rezervata indeosebi barbatilor: inotul.

Numaidecat, investitorii au inceput sa-si spuna cuvantul, iar pe litoralele insorite ale Mediteranei, devenite astazi atat de populare, s-au ivit primele plaje organizate si chiar cabine-vestiar, situate la distante care, conform reglementarii din acea vreme, trebuiau sa se afle la o distanta de cel putin 300 de metri de cele ale barbatilor.

In 1930, cultul plajelor era deja raspadit in intreaga Europa. La noi in tara, regina Elisabeta, sotia regelui Carol I, initiase mai demult amenajarea primei plaje de la Eforie Sud, iar mai tarziu regina Maria a initiat o a doua plaja, la Eforie Nord.

In ce priveste Mamaia, documentele atesta ca, la inceputul secolului trecut, aici era un satuc dobrogean, locuit de pescari greci si lipoveni, de numerosi oieri romani si crescatori de cai tatari. Capetenia lor se numea Mamai, iar numele lui a generat denumirera statiunii, ajunsa astazi o perla a litoralului.

Satucul s-a pomenit devenit statiune dupa incheierea Primului Razboi Mondial, cand s-a construit in acest scop o scurta cale ferata Constanta-Mamaia, in prezent disparuta.

Revenind la costumul de baie, acesta a evoluat destul de rapid. In 1946, designerul francez Jaques Heim lansa costumul din doua piese, pe care l-a numit Atom, iar putin mai tarziu un alt designer mai indraznet lansa celebrul bikini a carui noutate "revoltatoare" era aceea ca ajunsese la vedere ombilicul.

De atunci, costumul de baie a evoluat pana a ajuns la ceea ce se vede astazi sau - in unele cazuri de exceptie - chiar ceea ce nici nu se vede.

