Cum produci electricitate cu ajutorul a doi ursi panda?

Autor: Anca Serghescu
Miercuri, 10 Aprilie 2013, ora 12:45
2966 citiri
Cum produci electricitate cu ajutorul a doi ursi panda?

Anul trecut, Beauval Zoo, din Franta, a achizitionat doi panda, pentru care a platit 1 milion de dolari. Conducerea parcului zoo a gasit insa deja o modalitate de a-si acoperi investitia, generand electricitate din ce lasa in urma acestia.

Iar materie prima e din belsug, din moment ce numai cei doi locatari ai gradinii zoologice furnizeaza 30 de kilograme pe zi, conform Tree Hugger. Vor contribui si alti rezidenti ai parcului zoo, insa participarea lor e mai degraba simbolica, daca e sa o compari cu cea a ursilor panda.

Conducerea Beauval Zoo estimeaza ca, pe aceasta cale, va reduce la 40% costurile cu electricitatea.

Diana Buzoianu, atac la predecesori după ce România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu: "Nu s-a făcut nimic"
Diana Buzoianu, atac la predecesori după ce România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu: "Nu s-a făcut nimic"
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat joi, 16 octombrie, despre analiza proiectelor de mediu pe PNRR, că în momentul de faţă, din 3,6 miliarde de euro alocate iniţial de către...
Politologul Cristian Preda, atac la primarul interimar al Capitalei. "Bujduveanu nu vrea alegeri"
Politologul Cristian Preda, atac la primarul interimar al Capitalei. "Bujduveanu nu vrea alegeri"
Coaliția de la guvernare nu a stabilit încă o dată alegerilor pentru Primăria Capitalei, însă deja numărul pretendenților la această funcție crește. Edilul interimar, Stelian...
#electricitate fecale panda gradina zoologica, #electricitate panda zoo Franta, #electricitate panda Beauval Zoo , #inedit
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Putin lupta pentru viata sa". Avertismentul ministrului estonian de externe
a1.ro
Continuarea filmului "Patimile lui Iisus" e confirmata. Cine va juca rolul Mantuitorului, in locul lui Jim Caviezel
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mic, dar primitor: Cum transformi dormitorul de oaspeți într-un spațiu confortabil și elegant
  2. Conexiuni zilnice de transport România – Grecia prin Raben Group
  3. România, în topul țărilor cu cea mai mare risipă alimentară din Uniunea Europeană. Românii aruncă anual cantități impresionante de mâncare
  4. Divorț de milioane în Los Angeles: Cântăreața Sia Furler trebuie să plătească o sumă record fostului soț
  5. Misterul morții actriței Diane Keaton, lămurit de familie. Mesajul emoționant transmis fanilor
  6. Horoscop zilnic. Joi, 16 octombrie. Zodia care ar putea avea probleme cu mijlocul de transport
  7. Bancul zilei: De ce seamănă România cu Paradisul
  8. De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puţin decât cei din alte ţări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză
  9. O nouă platformă digitală creată în România transformă modul în care comunică pacienții cu cancer și medicii lor, printr-o abordare bazată pe empatie și dialog deschis
  10. Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii