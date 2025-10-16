Cum produci electricitate cu ajutorul a doi ursi panda?

Anul trecut, Beauval Zoo, din Franta, a achizitionat doi panda, pentru care a platit 1 milion de dolari. Conducerea parcului zoo a gasit insa deja o modalitate de a-si acoperi investitia, generand electricitate din ce lasa in urma acestia.

Iar materie prima e din belsug, din moment ce numai cei doi locatari ai gradinii zoologice furnizeaza 30 de kilograme pe zi, conform Tree Hugger. Vor contribui si alti rezidenti ai parcului zoo, insa participarea lor e mai degraba simbolica, daca e sa o compari cu cea a ursilor panda.

Conducerea Beauval Zoo estimeaza ca, pe aceasta cale, va reduce la 40% costurile cu electricitatea.

Ads