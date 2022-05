De profesie model subacvatic - isi tine respiratia sub apa 5 minute (Video)

Un model face furori la Hollywood, fiind invitat la mai toate petrecerile de fite la care participa crema celebritatilor. E vorba de Linden Wolbert, supranumita si Sirena, o tanara care nu se desparte de coada ei de peste 15 kilograme, cu care inoata spre desfatarea privitorilor.

Tanara in varsta de 32 de ani e nelipsita de la petrecerile vedetelor, fiind invitata de mai multe ori in trecut si de Justin Timberlake sau Jessica Biel, care se declara fanii ei, conform The Sun.

Linden Wolbert, care lucreaza ca sirena cu norma intreaga, a platit pentru coada ei 10.000 de lire sterline. Poate cobori cu ea pana la 35 de metri, unde isi poate tine respiratia timp de cinci minute.

