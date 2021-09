30 de urși bruni, în public la deschiderea Astra Film Festival 2021

"Să nu ne facem iluzii: fiecare dintre noi contribuie zilnic la deteriorarea Planetei Pământ. Este casa noastră, a tuturor. Oameni şi urşi, suntem cu toţii pe aceeaşi planetă. Urşii veniţi la Astra Film Festival ne arată tuturor că problema este a fiecăruia dintre noi, nu doar a partidelor, instituţiilor sau a activiştilor şi ONG-urilor de mediu. Oameni şi Urşi, avem aceeaşi casă: Planeta Pământ. Noi toţi suntem responsabili, prin felul în care trăim pe planetă. Urşii din sala de cinema trebuie să ne amintească acest lucru!", a fost mesajul organizatorilor în deschiderea celei de-a 28-a ediţii Astra Film Festival.Prin prezenţa urşilor în public, la proiecţii şi evenimente, organizatorii îndeamnă spectatorii să renunţe la clişeul de a-i alerta pe ceilalţi în legătură cu consecinţele dramaticelor schimbări climatice şi îi încurajează să se întrebe ce poate face fiecare, cum îşi poate schimba modul de viaţă astfel încât să nu facă rău vieţii de pe Pământ.În contextul temei festivalului "Alertă de colaps climatic", la deschidere au participat şi aproximativ 100 de persoane care au sosit pe biciclete. Organizatorii anunţă că persoanele care se vor deplasa cu bicicleta la oricare proiecţie sau eveniment din cadrul Astra Film Festival 2021 vor putea beneficia de 50% reducere la fiecare bilet."Astra Film 2021, o nouă aventură în care, asemeni corăbiilor care intrau în ape deschise, descoperim, prin filme, noi destine, drame, peisaje, fenomene ale lumii contemporane, din India în Columbia şi din Norvegia în Burkina Faso, iar, uneori, rămânem surprinşi ce poveşti incredibile se află chiar lângă noi, în România. Cinema-ul documentar este ca o nălucă, e corabia noastră, care ne poartă prin lumi", a spus Dumitru Budrala, directorul-fondator Astra Film Festival.Actorul şi cântăreţul Tudor Chirilă a fost protagonistul unui moment special. El a vorbit despre filmul documentar, despre festivalul şi muzeul Astra şi despre ideea de a vedea filme din bărci care plutesc pe lac: "Ia-ţi prietenii, fă-ţi o gaşcă, deschide-ţi ochii, deschide-ţi mintea, ascultă poveşti. Trăieşte! Mergi la festival. Documentarul contează. În România, din 1993, la Astra Film Sibiu".Filmul care a deschis festivalul de la Sibiu în prezenţa a o mie de de spectatori a fost "Acum ştii / Once You Know", semnat de regizorul francez Emmanuel Cappellin. Documentarul pleacă de la ideea că schimbările climatice vor arunca lumea în colaps şi ridică o întrebare chinuitoare: "Ce sens mai are tot ce faci când s-ar putea să fie prea târziu?”."E periculos să spui că nu se mai poate face nimic, chiar dacă pare că deja este prea târziu. Societatea are nevoie de conştientizare, pentru că nu putem să nu facem nimic. Trebuie să acţionăm. Contează fiecare lucru bun pe care îl facem, fiecare gest, inclusiv să vedem filme precum acesta şi să devenim, fiecare, individual, mai responsabil. În acest fel, societatea se poate schimba şi poate contribui la politici publice responsabile", este ideea exprimată de Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteorologice extreme şi cercetător la Institutul Naţional de Optoelectronică, invitat la dezbaterea Doc Talk care a urmat proiecţiei.Prima zi a festivalului s-an încheiat cu un cine-concert susţinut de Martyn Jacques de la The Tiger Lillies.Programul complet poate fi consultat pe site-ul festivalului, unde se găsesc şi informaţii despre bilete.Cea de-a 28-a ediţie Astra Film Festival - Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Sibiu celebrează viaţa, în toată diversitatea ei, prin cele peste 200 de evenimente cinematografice. Lansat în 1993, ca proiect inovator în Europa Centrală şi de Est, AFF Sibiu este un eveniment esenţial în comunitatea europeană de film documentar, dovedindu-se a fi cel mai important festival de acest gen din România.