Doi canadieni si-au donat premiul castigat la loto

Un cuplu de canadieni a devenit cunoscut dupa ce a castigat la loto, insa cei doi batranei au decis sa isi doneze premiul.

Violet si Allen Large traiesc intr-o casa modesta din Lower Turo si au castigat la loto in luna iulie 11 milioane de dolari, insa cei doi batranei cred ca au deja cam tot ce isi doresc si tot ce le este necesar si au hotarat sa dea banii unor organizatii de caritate, pastrand doar 200.000 de dolari pentru zile negre, informeaza AFP.

Cei doi au facut o lista de donatii, incepand cu familia lor, apoi continuand cu spitale, pompieri, biserici, cimitire si organizatii de caritate.

"Banii nu pot cumpara fericirea", a declarat Allen, un fost sudor in varsta de 75 de ani. Sotia sa s-a luptat cu cancerul, a facut chimioterapie si i-a cazut parul, insa a declarat ca se simte norocoasa ca a trecut cu bine peste toate.

Ads