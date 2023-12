Erau singurele vietati de pe Terra considerate indestructibile. S-a dovedit ca si ele au un calcai al lui Ahile

Foto: Wikipedia/PLoS ONE

Despre tardigrade nenumarate studii au aratat ca pot rezista la temperaturi cu mult sub limita inghetului, intr-un mediu fara oxigen, in spatiu, la radiatiile cosmice si scapa cu viata chiar si atunci cand sunt fierte. Au fost considerate singurele creaturi indestructibile de pe Terra. Un nou studiu a aratat, insa, ca si ele au un calcai al lui Ahile.

Sunt 1.300 de specii de tardigrade, care pot fi gasite pretutindeni pe Terra, de pe varfurile Muntilor Himalaya pana la 4.000 de metri in adancurile Pamantului, de la poli la Ecuator.

Cand conditiile devin grele, tardigradele, care nu masoara mai mult de 0,5 milimetri, fiind mici, dar extrem de rezistente, isi deshidrateaza corpul, isi strang picioarele, isi rearanjeaza organele, corpul lor devenind o mica minge, si intra intr-o stare latenta denumita "tun", pana cand conditiile de mediu ajung sa fie mai prielnice.

Ca un fel de hibernare care poate dura si zeci de ani. Dupa aceea, isi pot reveni complet, au aratat studiile.

Asa indestructibile cum par, au si ele un calcai al lui Ahile, incalzirea globala, arata Science Alert. Expunerea indelungata la temperaturi mari, chiar si atunci cand sunt in stare latenta, le poate ucide. Cu cat temperatura inalta este mentinuta mai multa vreme, cu atat sunt sansele lor de supravietuire mai mici.

Desi au supravietuit la cinci extinctii in masa care au avut loc pe Terra, iata ca acestea sunt sensibile la temperaturile inalte din mediul acvatic, in care locuiesc. Nu au nevoie de multa apa; e de ajuns o pelicula mica sa poata supravietui.

Studiul a aratat ca tardigradele active, neaflate in stare de hibernare, care au petrecut doar 24 de ore in apa la o temperatura de 37,1 grade Celsius au murit in proportie de 50%.

O perioada scurta de aclimatizare, de doua ore la 30 de grade Celsius, urmata de inca doua ore la 35 de grade Celsius si apoi expunerea la 37,6 grade Celsius s-a soldat cu mai putine victime.

Tardigradele aflate in stare latenta au rezistat insa mai bine. Abia dupa 24 de ore petrecute la 63,1 grade Celsius mortalitatea a ajuns la 50%.

Un studiu anterior aratase ca aceste vietuitoare, in stare latenta, pot supravietui in conditii mortale pentru orice alta forma de viata, rezistand la variatii de temperatura intre -200 si + 150 grade Celsius. La 151 de grade Celsius, ele pot rezista chiar si jumatate de ora.

Ce a aratat prezentul studiu este ca, cu cat perioada de expunere la o temperatura mare este mai indelungata, cu atat scad si sansele de supravietuire, se arata intr-un raport publicat de Scientific Reports.

